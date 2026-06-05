Trudno w polskim show-biznesie znaleźć historię, która porusza bardziej, niż ta o rodzinie Natalii Kukulskiej. Urodzona w 1976 roku wokalistka wychowywała się w artystycznym domu. Jej rodzice byli prawdziwymi gwiazdami estrady. Anna Jantar była rozchwytywaną piosenkarką, a Jarosław Kukulski pisał dla niej utwory, które stawały się przebojami. Rodzinne życie przerwała katastrofa na Okęciu w 1980 roku. Samolot, którym Anna Jantar wracała do Polski po kilkumiesięcznej trasie w Stanach Zjednoczonych, rozbił się przed lądowaniem. Powodem była awaria silnika. Dziś Natalia Kukulska wciąż mierzy się z legendą matki, choć jest już dojrzałą, 50-letnią kobietą.

Natalia Kukulska przez lata nie grała tej piosenki ze względu na relację z matką

Nasza reporterka w rozmowie z Natalią Kukulską wspomniała niedawną wypowiedź Edyty Górniak, która stwierdziła po koncercie w Sopocie, że czuła na scenie obecność Krzysztofa Krawczyka. Czy Kukulska w trakcie swoich występów również czasem ma wrażenie, że towarzyszy jej mama? Wokalistka przyznała, że ze względu na niełatwą historię rodzinną przez lata nie wykonywała na żywo jednego z utworów. Było to dla niej zbyt wiele.

Teraz nagrałam piosenkę, którą nagrałam w 1996 roku, „Dłoń”. Dosłownie wczoraj miała swoją premierę. Remake. To jest mój pierwszy utwór, debiut. Dlatego o tym mówię, bo ta piosenka właściwie o tym jest. Myślę, że też przez lata nie śpiewałam jej na koncertach, bo ona opowiada o takiej metafizycznej relacji, w tym przypadku z moją mamą. Ona była taka monumentalna, pompatyczna, miała taki patos w sobie wyjaśniła Kukulska.

W dalszej części przyznała, że to ciężar emocjonalny wspomnianego utworu ją przerastał. Piosenka wydawała się zbyt osobista, by wykonywać ją podczas koncertów. Teraz jednak wróciła w nowej wersji i fani będą mogli ją usłyszeć. Natalia Kukulska stwierdziła, że sama jest ciekawa tego, jak zaprezentuje się z tym utworem po długiej przerwie.

Ja później przestałam czuć takie emocje (…) Miałam takie poczucie, że mnie to przerasta, śpiewanie tego typu utworów. Jest czymś takim niezwykle osobistym. Ale w tej nowej wersji, która teraz powstała, zapraszam do słuchania tego remake’u. Sama byłam ciekawa, czy to się sprawdzi powiedziała wokalistka.

Ostatnio Natalia Kukulska przywołała ostatnie wspomnienie z mamą.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze nam zdradziła.

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