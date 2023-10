Michał Kostrzewski, znany jako "Misha", prywatnie jest starszym bratem Małgorzaty Rozenek-Majdan. Już jesienią poznamy go jako jurora show „You Can Dance. Nowa generacja”. Gdy dostał propozycję udziału w show długo podejrzewał, że jest wkręcany przez swoją słynną siostrę. Gdy wyjaśnił z nią, że nie ma z tym nic wspólnego, zainteresował się pomysłem i ujęło go podejście produkcji. W programie wystąpią bowiem dzieci w wieku 8–13 lat, które będą walczyć o nagrodę w wysokości 100 tys. złotych.

Przed kamerą Party.pl Misha zdradził również, co radziła mu młodsza, ale dużo bardziej doświadczona w telewizji siostra. Trzeba przyznać, że rada była dość prosta. Chcielibyśmy swoją drogą to zobaczyć...

Misha, czyli Michał Kostrzewski ma 47 lat. Przystojny tancerz i choreograf na stałe mieszka we Francji, gdzie odniósł wiele sukcesów zawodowych. W Polsce znaliśmy go również mediów społecznościowych Małgorzaty. Kiedy przyjeżdżał do kraju, zawsze odnotowywała jego wizytę.

Połączenie Toma Cruise'a z młodym Melem Gibsonem. Niektórzy doszukują się też podobieństwa do Brada Pitta – pisała o bracie.

Podczas jednej z wizyt przyniósł jej zresztą szczęście. Kiedy poszli razem na premierę filmu „Mój biegun”, poznała tam swojego przyszłego męża Radosława Majdana.

Rzeczywiście Misha jest aż tak przystojny, jak mówi Małgosia?

