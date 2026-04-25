"Hotel Paradise" od lat budzi wiele skrajnych emocji zarówno wśród uczestników jak i widzów formatu. Co więcej, zdaje się, że w najnowszej, 12. edycji show te są jeszcze bardziej zintensyfikowane. Brak rajskiej wyroczni w połączeniu z podwojoną stawką sprawia, że uczestnicy jeszcze bardziej myślą o grze. Za nami tajne spiski, manipulacje, wzajemne oskarżenia, a także czułe wyznania i wymowne gesty. Tu prym wiodą Dominika i Marcel, a także Magda i Andrzej, którzy tworzą duety niemal od samego początku sezonu. Nic więc dziwnego, że sympatycy formatu wciąż zadają sobie pytania, czy ich zażyłość jest jedynie elementem strategii czy czymś więcej. Najnowszy komentarz Magdy ws. Andrzeja rozpalił sieć.

Magda i Andrzej z "Hotelu Paradise" są w związku po programie?

Magda i Andrzej należą do nielicznych uczestników 12. edycji "Hotelu Paradise", którzy zamieszkują rajską willę od pierwszego odcinka. Już wtedy pewna siebie, charyzmatyczna pielęgniarka zwróciła uwagę przystojniaka. I choć początkowo ta dwójka nie mogła się ze sobą sparować, to przy najbliższej możliwej okazji stworzyli parę, która oparta była na trosce, przyjaźni, wzajemnym wsparciu, akceptacji uraz czułych gestach.

Gdy Magda z "Hotelu Paradise" zalała się łzami opowiadając o chorobie mamy, to Andrzej był dla niej opoką. Kolejne wygrywane konkurencje jeszcze bardziej umocniły ich duet. Gdy w wyniku gry w "papier, kamień i nożyce" Magda wyeliminowała z gry Weronikę, dziewczyna nie kryła swojej radości i zaczęła coraz głośniej mówić o wielkim finale show. Te słowa sprawiły, że coraz więcej widzów zaczęło zadawać sobie pytanie, czy uczucia Magdy względem Andrzeja są szczere, czy zaś stanowią jedynie element jej strategii. Inni jednak wierzą, że powściągliwość młodej pielęgniarki może być powodowana obecnością kamer. Ci postanowili zapytać Magdę z "Hotelu Paradise" wprost, czy jej relacja z Andrzejem przerodziła się w związek po opuszczeniu rajskiego hotelu.

Magda z "Hotelu Paradise" o relacji z Andrzejem po programie

Magda i Andrzej przez wielu widzów "Hotelu Paradise" uznawali są za faworytów do stanięcia na Ścieżce Lojalności. Najnowsze wydarzenia jednak sprawiły, że część z nich zaczęło doszukiwać się w zachowaniu dziewczyny strategii, która mogła przyćmić chęć zbudowania w programie głębszej emocjonalnej więzi.

To właśnie Magda bowiem jako jedyna coraz śmielej mówi o kolejnych podchodach, wprowadzaniu innych w błąd, a nawet liczy potencjalne głosy byłych uczestników, którzy mogą zagłosować na nią i Andrzeja w ostatecznej rozgrywce. To właśnie te działania w połączeniu z brakiem okazywania Andrzejowi czułości sprawiły, że wielu fanów show zastanawia się, czy po wyjściu z rajskiego hotelu para dała sobie przestrzeń na zbudowanie romantycznej więzi.

Podczas instagramowego "Q&A" jeden z fanów zapytał Magdę wprost:

Madzia, czy po programie jesteś w związku z Andrzejem?

Reakcja Magdy była natychamiastowa. Uczestniczka "Hotelu Paradise" opublikowała na InstaStories radosne zdjęcie z hotelowym partnerem, które opatrzyła zabawną emotikoną z buźką zasłaniającą usta palcem.

Warto nadmienić, że niedawno podobne pytanie otrzymała inna para show. Wielu widzów zastanawia się bowiem, czy Dominika i Marcel są parą po "Hotelu Paradise". Główni zainteresowani równie w przewrotny sposób odpowiedzieli na pytania fanów rajskiego hotelu. Powód? Uczestnicy są związani z produkcją obszernym kontraktem, który zobowiązuje ich do zachowania poufności aż do zakończenia emisji sezonu z ich udziałem.

Dopiero po wielkim finale "Hotelu Paradise" wszelkie maski opadną, a my dowiemy się, które pary przetrwały próbę czasu. Myślicie, że Magdzie i Andrzejowi uda się stworzyć związek po programie?

