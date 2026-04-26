Kacper Porębski, znany influencer i uczestnik 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", pojawił się w programie "Halo, tu Polsat". Do studia zaprosił swoją mamę, z którą wystąpił wspólnie w rozmowie na żywo. Podczas wizyty opowiedzieli o swojej relacji i wzajemnym wsparciu, podkreślając, jak ważna jest dla nich rodzinna więź.

Kacper Porębski o relacji z mamą w "Halo, tu Polsat"

Kacper Porębski to jeden z uczestników 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". W odcinku rodzinnym wystąpił z mamą, z którą pojawił się również w niedzielnym wydaniu "Halo, tu Polsat". Jak wspomina ich wspólny występ?

Taniec z mamą w programie to było chyba najbardziej emocjonalne przeżycie sprzed 5 lat. (…) Mama jest moją najbliższą przyjaciółką i osobą, która nie wiem czy tak naprawdę tak wiele powinna wiedzieć o mnie opowiadał Jasper.

Jaki jest sekret tak dobrej relacji z dzieckiem? Mama Kacpra Porębskiego przyznała, że nigdy nie sprawiał on większych problemów wychowawczych, a ich relacja od zawsze opierała się na bardzo dobrym kontakcie i wzajemnym zrozumieniu.

Mnóstwo miłości, po prostu Kacper jest taki wyjątkowy i to tak samo przychodzi mówiła mama influencera.

Maciej Kurzajewski ogolił się na łyso w "Halo, tu Polsat"

Jasper wraz z mamą pojawili się wczoraj na streamie Łatwoganga, podczas którego młody influencer zdecydował się ogolić głowę w geście wsparcia dla osób chorujących na nowotwory. Uczestnik "Tańca z Gwiazdami" opowiedział w programie "Halo, tu Polsat" o akcji, w ramach której zebrano już ponad 100 milionów złotych na pomoc dzieciom zmagającym się z rakiem.

W trakcie programu studio na chwilę połączyło się z Łatwogangiem, by pogratulować mu ogromnego sukcesu zbiórki. Wówczas Maciej Kurzajewski zaskoczył wszystkich - prowadzący "Halo, tu Polsat" postanowił spontanicznie dołączyć do akcji i poprosił Jaspera o ogolenie mu włosów. Towarzysząca mu Katarzyna Cichopek nie potrafiła ukryć dumy i wzruszenia.

