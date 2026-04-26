Anna Sowińska, znana szerzej jako Mała Ania z "Warsaw Shore", wróciła do telewizji po latach jako uczestniczka 3. edycji "Królowej przetrwania" i momentalnie stała się jedną z najgłośniej komentowanych postaci programu. Widzowie zwracają uwagę, że na nowych materiałach trudno ją poznać, a teraz Anna zaskoczyła kolejną metamorfozą. Właśnie pochwaliła się, jak "zaszalała" u fryzjera, a jej obserwatorki przecierają oczy ze zdziwienia.

Mała Ania z "Królowej przetrwania" o zmianach w życiu i wyglądzie

Mała Ania na ekranie pokazuje się dziś w zupełnie innym świetle niż w czasach "Warsaw Shore". Zamiast imprezowego klimatu i wybuchowego temperamentu widać bardziej stonowane oblicze żony i mamy dwójki dzieci, która podkreśla, że z wiekiem zmieniły się priorytety i sposób reagowania na emocje.

Uwagę widzów "Królowej Przetrwania" zwróciła też metamorfoza Małej Ani, jaką przeszła na przestrzeni ostatnich lat. Sowińska nie udaje, że zmiany w wyglądzie wzięły się znikąd. Otwarcie przyznała, że był czas, gdy korzystała z zabiegów medycyny estetycznej seriami, jeden po drugim, ale to już przeszłość i zdecydowanie ostrożniej wybiera kolejne zabiegi.

Coś było za darmo to ja szłam. Usta, policzki, broda i zaczynało się tego robić tak dużo, zmiana koloru na blond, przedłużanie włosów. Później zaczęłam wyglądać już karykaturalnie. - mówiła Mała Ania w podcaście 'Zięba Talk'

Mała Ania z "Królowej przetrwania" zmieniła kolor włosów

Mała Ania niespodziewanie dla swoich fanów podzieliła się nowymi kadrami w mediach społecznościowych. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie kolor włosów, który sprawia, że uczestniczka "Królowej Przetrwania" wygląda zupełnie inaczej niż w programie i nie chodzi o brak makijażu. Mała Ania sama przyznała na Instagramie:

Mówiłam że dziś szaleje - napisała Anna Sowińska

Internauci i przyjaciele Anny Sowińskiej są zachwyceni jej wiosenną metamorfozą. W komentarzach pojawiło się mnóstwo komplementów dotyczących nowej, spektakularnej zmiany fryzury:

Świetnie Ci w tych włosach

Wygląda jak truskawkowy blond

Nie brakuje też nieco krytycznych ocen, a niektóre internautki sugerują, że Ania lepiej wygląda w blondzie:

Mi osobiście się nie podoba i uważam że kompletnie ten kolor Ci nie pasuje. Blond to Twój kolor🙂

Blond lepszy

Jak Wam się podoba metamorfoza Małej Ani?

Tak wyglądała mała Ania na początku swojej kariery. Trzeba przyznać, że przeszła długą drogę.

Metamorfoza Małej Ani, kadr "Warsaw Shore"

A jeszcze niedawno w "Królowej przetrwania" Mała Ania była blondynką! Metamorfozy to jej drugie imię.