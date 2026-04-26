Szymon z "Farmy" podzielił się swoim szczęściem i pokazał zdjęcia ze swojego ślubu. Okazuje się, że dokładnie 28.09.2013 roku gwiazdor programu Polsatu powiedział "tak" swojej ukochanej. Zdjęcia młodej pary trafiły do sieci. Tylko spójrzcie, jak wtedy wygladał Szymon z "Farmy". Bardzo się zmienił?

"Farma" hitem Polsatu

Program "Farma" zadebiutował na antenie Polsatu w styczniu 2022 roku. Od tamtej chwili powstało pięć edycji reality show. Poczatkowo prowadzącymi były Ilona Krawczyńska i Marcelina Zawadzka, jednak w czwartej edycji do programu dołączyła Milena Krawczyńska, która przejęła część obowiązków ciężarnej wówczas Zawadzkiej. Od samego początku w programie jest obecny również Szymon Karaś.

To doświadczony rolnik, który mieszka blisko „Farmy” i czuwa nad dobrem zwierząt. Jego zadaniem w programie jest nie tylko podpowiadanie mieszkańcom, jak mają prowadzić gospodarstwo. To on będzie także wyznaczał zadania, oceniał ich realizację i wyciągał konsekwencje za popełnione błędy informowała produkcja show Polsatu.

Szymon Karaś stał sie nieodłączną częścia uwielbianego przez widzów programu i dziś chyba nikt nie wyobraża sobie "Farmy" bez Szymona.

Szymon z "Farmy" pochwalił się kadrami ze ślubu

Produkcja "Farmy" już kilka lat temu ujawniła, że Szymon Karaś już od lat tworzy szczęśliwe małżeństwo, a razem z żoną Kamilą wychowują dwoje dzieci: córkę Julię i syna Kacpra. Szymon chętnie publikuje w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcia, a kilka lat temu pokazał wyjątowe kadry ze swojego ślubu. W 2023 roku, z okazji dziesiątej rocznicy ślubu, gwiazdor "Farmy" wrzucił romantyczne ujęcia i wpis.

I tak 28.09.2013 r. wszystko się zaczęło. Czyli 10 oficjalnych wspólnie spędzonych lat za Nami. Dlaczego oficjalnych?Bo razem już od 16 lat brniemy razem przez życie. A Wy która rocznicę ślubu obchodzicie w tym roku?Bo liczy się każda... A ja wszystkimi zakochanym z tym większym lub mniejszym stażem życzę dużo MIŁOŚCI na kolejne lata napisał wówczas Szymon z ''Farmy''.

Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

