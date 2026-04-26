Izabella Miko od początku nie ukrywała, że decyzja o udziale w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" nie była dla niej łatwa. W wywiadach relacjonowała, że od lat dostawała propozycje od produkcji i dopiero teraz postanowiła, że to dla niej odpowiedni czas na podjęcie się tanecznego wyzwania na oczach telewidzów. Nie jest też tajemnicą, że aktorka na co dzień mieszka w Los Angeles, skąd specjalnie przyjechała do Polski na czas trwania programu. Po nieoczekiwanym odpadnięciu z show, w końcu zaapelowała do swoich fanów.

Izabella Miko i Albert Kosiński szukają pracy

Już prawie dwa tygodnie po odpadnięciu z tanecznej konkurencji w Polsacie, Izabella Miko z Albertem Kosińskim zabrali głos w mediach. W najnowszym poście na Facebooku Miko udostępniła humorystyczne nagranie, na którym odgrywa scenkę z tancerzem z "Tańca z Gwiazdami" Albertem Kosińskim, pokazując, że mimo odpadnięcia z programu, wciąż nie traci ochoty na taniec w swoim życiu.

Prób brak a ciało nadal tańczy napisała Miko.

W tym samym wpisie zażartowała też, że razem z tancerzem szukają obecnie pracy. Przedstawiła internautom konkretną ofertę.

Jesteśmy dostępni na wesela, barmicwy, urodziny i teledyski muzyczne dodała.

Nie zabrakło też bezpośredniego apelu do fanów:

Zatrudnijcie nas… prosimy!

Iza Miko i Albert Kosiński zareagowali na odpadnięcie z "Tańca z Gwiazdami"

Bezpośrednio po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami" Izabella Miko i Albert Kosiński nie ukrywali rozczarowania. Para co tydzień serwowała telewidzom prawdziwe show, w którym wyeksponowane były nie tylko taneczne, lecz także aktorskie umiejętności gwiazdy. W wywiadach tancerz para podkreślał, że Miko aktywnie uczestniczy też w tworzeniu choreografii i wizualnej aranżacji poszczególnych tańców.

Po zakończeniu przygody w "Tańcu z Gwiazdami" Kosiński dla Party.pl jasno przyznał, że Miko zdecydowania zasługiwała na zostanie w programie.

Takie są reguły gry. My daliśmy z siebie wszystko. (…) Ja jeszcze nie widziałem, ale z tego co czułem mogę powiedzieć, że zarówno w fokstrocie jak i w tango Iza dała popis i uważam, że zasługuje na więcej mówiła nam Kosiński.

