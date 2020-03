Czy Monika Mielnicka wyrośnie na największą gwiazdę "M jak miłość"? Poznajcie ją bliżej! 

Wśród przedstawicieli "M jak miłość" na ramówce TVP pojawiła się m.in. Monika Mielnicka, czyli serialowa Liliana Banach, dziewczyna Mateusza (Krystian Domagała). Na konferencji towarzyszył jej m.in. Jakub Kucner. Poznajcie bliżej Monikę Mielnicką!

Monika Mielnicka ma 20 lat, jest ubiegłoroczną maturzystką z Cicibora na Lubelszczyźnie. W 2016 roku jako szesnastolatka zadebiutowała w „Powidokach” Andrzeja Wajdy, wcześniej zagrała w kilku przedstawieniach bialskiego Teatru Słowa. Dziś ma już na swoim koncie nagrodę za najlepszą kreację aktorską w filmie „Odbicie” (wyróżniło ją nią jury Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych „Open Space 2019”), udział w „Na Wspólnej” i „Lombardzie. Życiu pod zastaw” oraz rolę Lilki Banach w "M jak miłość". W Lilkę wciela się od dwóch lat, ale dopiero teraz – jak żartuje – i ona, i jej bohaterka naprawdę się rozkręcają.

Jestem pełna podziwu dla pani Aliny Puchały i kierowanego przez nią zespołu twórców pionu literackiego za to, co dla nas (Lilki i granego przez Krystiana Domagałę Mateusza – przypis red.) wymyślają i piszą. Gwałt, próba samobójcza, niechciana ciąża, dwa podejścia do oświadczyn... A to dopiero początek! Zapewniam, że widzowie nie będą się nudzić – powiedziała niedawno w jednym z wywiadów.