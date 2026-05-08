Widzowie TVP2 mogą już zakreślić datę w kalendarzu: finał sezonu „M jak miłość” przed przerwą wakacyjną zaplanowano na poniedziałek 25.05.2026. Ostatni odcinek (1936) ma zakończyć się w atmosferze nerwów i niedopowiedzeń - i to takich, po których trudno po prostu przełączyć kanał i zapomnieć. W finale mają wybrzmieć najmocniejsze wątki końcówki sezonu: zdrada w rodzinie Rogowskich, narastający kryzys przed ślubem Natalki oraz powrót nowej bohaterki, po którym ma dojść do strzelaniny.

Długa przerwa wakacyjna "M jak miłość"

Koniec sezonu w ramówce Dwójki wypada właśnie 25 maja - tego dnia stacja pokaże odcinek 1936, ostatni przed wakacyjną pauzą. Przerwa ma potrwać około trzech miesięcy, więc emocje z finału zostaną z widzami na długo.

Dzień później, we wtorek 26.05.2026, TVP2 planuje jeszcze emisję odcinka specjalnego „25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz”. To jednak powtórka - program miał premierę w listopadzie poprzedniego roku, przy okazji rocznicy pierwszego odcinka serialu. Dla fanek i fanów to będzie raczej sentymentalny przystanek niż ciąg dalszy fabuły.

"M jak miłość" przed przerwą wakacyjną. Co się wydarzy?

Jak informuje portal SuperSeriale.se.pl w 1936 odcinku, czyli ostatnim przed przerwą wakacyjną "M jak miłość", relacja Artura i Joanny przestanie być tylko napięciem w tle - ma dojść do zdrady Marysi, a Artur ma wyznać Joannie miłość. Emocje mają się skumulować w momencie, gdy między nimi dojdzie do pocałunku.

W tej historii najbardziej uderza jedno: to nie ma być finał, który "czyści konto". Wręcz przeciwnie - Joanna ma podjąć decyzję o odejściu z przychodni Rogowskiego, jakby próbowała odciąć się od tego, co zaszło (i od tego, co dopiero może się wydarzyć). A gdy już wydaje się, że można zamknąć temat, sytuacja ma się skomplikować jeszcze mocniej: bliskość między nimi ma zostać zauważona przez córkę Artura, Agnes. Taki detal potrafi zmienić wszystko - i dokładnie na tym polega finał, który nie daje ulgi.

"M jak miłość": Natalia znów hamuje ślub, a Daria wchodzi jak burza i robi się niebezpiecznie

Tuż przed finałem, w odcinku 1935, w relacji Natalki i Adama Karskiego ma narastać kryzys. Ponoć w myślach Natalki cały czas ma być Mikołaj Lipiński - i to właśnie ten cień ma kłaść się na przygotowaniach do ceremonii.

W odcinku 1936 do życia Mikołaja ma wrócić jego była partnerka Daria - nowa bohaterka, która nie ma być tylko „powrotem z przeszłości”. Finałowy ciężar tej historii ma zostać postawiony wprost: Daria ma napaść na Natalkę i w trakcie zdarzenia ma paść strzał. To jeden z tych momentów, które zamykają sezon w emocjonalnym niedosycie - bo pytanie „co dalej?” zostaje bez natychmiastowej odpowiedzi.

W finałowym odcinku sezonu „M jak miłość” nie zabraknie jednak też szczęśliwych momentów - Dorota i Bartek w siedlisku w Grabinie razem z Frankiem będą świętować wyjątkowy moment. Po decyzji sądu chłopiec oficjalnie stanie się częścią rodziny Liskieckich.

