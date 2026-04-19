Franka wraca do "M jak miłość" mimo że jej wątek miał zostać definitywnie zamknięty. Dominika Kachlik pojawi się w nowych scenach jako wizja zmarłej żony Pawła Zduńskiego. W odcinku 1927 bohater zobaczy Frankę w szpitalu, gdy jego stan psychiczny załamie się do granic.

Śmierć Franki w "M jak miłość" wywołała burzę

Na początku lutego w serialu potwierdzono definitywne zakończenie wątku Franki Zduńskiej. Ten zwrot wywołał wśród widzów prawdziwą burzę: w sieci posypały się komentarze i zarzuty wobec twórców, bo wielu osobom trudno było pogodzić się z odejściem bohaterki.

Fani byli tym bardziej oburzeni, że los dopiero co zaczął się uśmiechać do Pawła (Rafał Mroczek). Po latach niepowodzeń Zduński nie tylko doczekał się dziecka, ale i został mężem. Jego szczęście nie trwało jednak długo, bo śmierć żony okrutnie je przerwała. Widzowie nie mogli pogodzić się z takim obrotem spraw. W licznych wpisach podkreślali, że produkcja, zamiast kończyć wątek Franki, mogła zastąpić Dominikę Kachlik inną aktorką.

Jak się teraz okazuje, odbiorcy będą mieli jeszcze okazję zobaczyć swoją ulubienicę na ekranie.

Dominika Kachlik znów w "M jak miłość"

W odcinku 1927, zapowiedzianym na wtorek 21 kwietnia w TVP2, Paweł trafi do szpitala krótko po tym, jak targnie się na własne życie. Lekarze nie zostawią złudzeń co do jego stanu: diagnoza ma wskazywać na zaawansowaną depresję.

Właśnie w tym momencie pojawia się Franka, choć już nie jako część „normalnej” serialowej rzeczywistości. Dominika Kachlik wraca na ekran w scenie zbudowanej jak wyjątkowo realistyczny sen lub wizja, którą Paweł odbiera tak, jakby była prawdziwym spotkaniem. Zduński widzi żonę i reaguje na jej obecność instynktownie: jak człowiek, który dostał dokładnie to, czego najbardziej pragnie, nawet jeśli to tylko projekcja.

W tej wizji Franka ma sprowadzić go na ziemię i przypomnieć o Antosiu, ich małym synu. Sama Dominika Kachlik wcześniej sygnalizowała, że choć od września nie pojawia się na planie, widzowie zobaczą jeszcze sceny z jej udziałem emitowane już po śmierci Franki.

