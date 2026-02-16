Serialowa Basia, w którą przez 11 lat wcielała się Gabriela Raczyńska, dorastała na oczach milionów Polaków. Jej pierwsze kroki na planie "M jak miłość w 2013 roku, gdy miała zaledwie 8 lat, stały się początkiem wielkiej przygody i ogólnopolskiej rozpoznawalności. Widzowie doskonale pamiętają jej charakterystyczne, długie blond włosy i warkocz. Dziś jednak nikt nie ma wątpliwości, ta dziewczyna zmieniła się nie do poznania.

Zagrała Basię w "M jak miłość". Nie do wiary, jak teraz wygląda

Sympatycy "M jak miłość" od pierwszych chwil pokochali Basię, przyszywaną córkę serialowego Pawła Zduńskiego. Jej charakterystyczny śmiech i długie, zaplatane w warkocz włosy, przez lata były znakiem charakterystycznym dziecięcej aktorki. Wcielająca się w jej postać Gabriela Raczyńska rozpoczęła przygodę z serialem w 2013 roku jako zaledwie 8-letnia dziewczynka, która przez kolejne lata bawiła i wzruszała do łez sympatyków serii.

Wraz z rozwojem kariery Gabriela Raczyńska zaczęła pojawiać się także w innych kultowych produkcjach , jak "Ojciec Mateusz", "Komisarz Alex", "Rodzinka.pl" czy "Druga Szansa". Brała także udział w licznych kampaniach reklamowych, a także spektaklu "Musical Dream" oraz współprowadziła talk-show, pt. "Młodzi Wielcy". Pomimo , że dla milionów Polaków Gabriela Raczyńska kojarzy się z małą i uroczą Basią, dziś jest już 21-letnią kobietą, która porzuciła show-biznes dla zupełnie innej dziedziny.

Gabriela Raczyńska w wieku 19 lat postanowiła wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Rozpoczęła studia na prestiżowym Amherst College w stanie Massachusetts. Sama aktorka przyznała, że podjęcie edukacji w USA uniemożliwiło jej regularny udział w produkcji serialu, a pogodzenie gry z nauką stało się zbyt trudne.

Jak dziś wygląda i czym się zajmuje Gabriela Raczyńska, serialowa Basia z "M jak miłość"

Wyjazd do Massachusetts był dla Gabrieli Raczyńskiej przełomem. Obecnie Raczyńska studiuje mikrobiologię, bierze udział w kursach przedmedycznych, uczęszcza na zajęcia z religioznawstwa oraz tańca. Co więcej, prowadzi własną audycję w studenckim radiu.

Diametralnej przemianie uległy nie tylko zainteresowania Gabrieli Raczyńskiej, ale też jej wygląd. Po dawnych długich blond włosach nie ma już śladu. Dawna serialowa Basia z "M jak miłość", znana z delikatnego wyglądu, dziś prezentuje się z burzą czerwonych włosów, które są efektem jej śmiałych eksperymentów z wizerunkiem. Wcześniej aktorka próbowała rudości, potem czerni, ale to ogniste czerwienie wywołały największe poruszenie wśród jej fanów. Jej dojrzały styl i postawa są już zupełnie inne niż w czasach dziecięcych lat na planie "M jak miłość".

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia