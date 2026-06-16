Netflix wrzucił do sieci oficjalny zwiastun 3. sezonu serialu „1670” i od razu dorzucił konkretną datę: nowe odcinki pojawią się 5 sierpnia. Start historii wypada tuż po wielkich Dożynkach Królewskich w Adamczysze, gdy Jan Paweł zostaje bez aktów szlacheckich po pożarze biblioteki, a ujawniona prawda o jego pochodzeniu rozpędza kryzys tożsamości. W tle robi się nerwowo, bo we wsi zamiast mobilizacji do żniw rośnie apetyt na bunt.

Pożar, „choroba poszlachecka” i wyścig o tożsamość

Punkt zapalny jest jasny: Jan Paweł ale także pozostali szlachcice tracą dokumenty potwierdzające szlachectwo, a wraz z nimi pewność siebie i swoją pozycję. Zwiastun sugeruje, że „choroba poszlachecka” rozleje się szerzej niż tylko po dworku, bo w Adamczysze zaczyna brakować stabilnego gruntu pod nogami.

W tym samym czasie emocje kipią również w rodzinie Adamczewskich. Zofia mierzy się z syndromem opuszczonego gniazda, a domowe napięcia nie znikają, gdy Jan Paweł myśli już o czymś większym niż lokalny prestiż. Zwiastun stawia też pytania o losy Bogdana i o to, dokąd zaprowadzi konflikt z Andrzejem, nazywanym „najgorszą kreaturą”.

"1670": Jan Paweł chce do kosmosu?

Twórca serialu Jakub Rużyłło zdradza:

Motywacja i ambicja Jana Pawła dosłownie sięga w tym sezonie kosmosu, co naturalnie wiąże się z przekraczaniem kolejnych granic absurdu, a wraz z tym pojawia się jeszcze większa przestrzeń do zaskakiwania widza czy skręcania w dziwne popkulturowe zakamarki

Co jeszcze w 3. sezonie "1670"?

Trzeci sezon nie zamyka się w Adamczysze. Zwiastun potwierdza poszerzenie świata serialu o Warszawę, królewskie dwory i nowe plenery. Obok głównego wątku Warszawa staje się też pokusą dla Jakuba. Próbuje rozkręcić interesy i „podbić” miasto, ale zwiastun daje do zrozumienia, że wielkie możliwości idą w parze z równie wielkimi kłopotami. Tymczasem Aniela wraca do Adamczychy i uruchamia szkołę dla chłopów, a we wsi narastają nastroje, które bardziej pasują do buntu niż do pracy w polu.

W obsadzie 3. sezonu ponownie zobaczymy Bartłomieja Topę (Jan Paweł), Katarzynę Herman (Zofia), Martynę Byczkowską (Aniela), Michała Sikorskiego (Jakub), Filipa Zarębę (Stanisław), Dobromira Dymeckiego (Bogdan) i Andrzeja Kłaka (Andrzej).

Jeśli po poprzednich sezonach masz ochotę na powrót do Adamczychy, ale w wersji bardziej napiętej i rozbuchanej, data 5 sierpnia powinna od razu wylądować w kalendarzu.

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