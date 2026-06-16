Zwiastun 3. sezonu "1670": bunt chłopów i ambicje Jana Pawła, które „sięgają kosmosu”
Zwiastun 3. sezonu 1670 jest już w sieci, a Netflix potwierdził premierę nowych odcinków na 5 sierpnia. Akcja rusza po Dożynkach Królewskich w Adamczysze: Jan Paweł traci dokumenty w pożarze biblioteki i przeżywa kryzys tożsamości, gdy we wsi narasta widmo buntu.
Netflix wrzucił do sieci oficjalny zwiastun 3. sezonu serialu „1670” i od razu dorzucił konkretną datę: nowe odcinki pojawią się 5 sierpnia. Start historii wypada tuż po wielkich Dożynkach Królewskich w Adamczysze, gdy Jan Paweł zostaje bez aktów szlacheckich po pożarze biblioteki, a ujawniona prawda o jego pochodzeniu rozpędza kryzys tożsamości. W tle robi się nerwowo, bo we wsi zamiast mobilizacji do żniw rośnie apetyt na bunt.
Pożar, „choroba poszlachecka” i wyścig o tożsamość
Punkt zapalny jest jasny: Jan Paweł ale także pozostali szlachcice tracą dokumenty potwierdzające szlachectwo, a wraz z nimi pewność siebie i swoją pozycję. Zwiastun sugeruje, że „choroba poszlachecka” rozleje się szerzej niż tylko po dworku, bo w Adamczysze zaczyna brakować stabilnego gruntu pod nogami.
W tym samym czasie emocje kipią również w rodzinie Adamczewskich. Zofia mierzy się z syndromem opuszczonego gniazda, a domowe napięcia nie znikają, gdy Jan Paweł myśli już o czymś większym niż lokalny prestiż. Zwiastun stawia też pytania o losy Bogdana i o to, dokąd zaprowadzi konflikt z Andrzejem, nazywanym „najgorszą kreaturą”.
"1670": Jan Paweł chce do kosmosu?
Twórca serialu Jakub Rużyłło zdradza:
Motywacja i ambicja Jana Pawła dosłownie sięga w tym sezonie kosmosu, co naturalnie wiąże się z przekraczaniem kolejnych granic absurdu, a wraz z tym pojawia się jeszcze większa przestrzeń do zaskakiwania widza czy skręcania w dziwne popkulturowe zakamarki
Co jeszcze w 3. sezonie "1670"?
Trzeci sezon nie zamyka się w Adamczysze. Zwiastun potwierdza poszerzenie świata serialu o Warszawę, królewskie dwory i nowe plenery. Obok głównego wątku Warszawa staje się też pokusą dla Jakuba. Próbuje rozkręcić interesy i „podbić” miasto, ale zwiastun daje do zrozumienia, że wielkie możliwości idą w parze z równie wielkimi kłopotami. Tymczasem Aniela wraca do Adamczychy i uruchamia szkołę dla chłopów, a we wsi narastają nastroje, które bardziej pasują do buntu niż do pracy w polu.
W obsadzie 3. sezonu ponownie zobaczymy Bartłomieja Topę (Jan Paweł), Katarzynę Herman (Zofia), Martynę Byczkowską (Aniela), Michała Sikorskiego (Jakub), Filipa Zarębę (Stanisław), Dobromira Dymeckiego (Bogdan) i Andrzeja Kłaka (Andrzej).
Jeśli po poprzednich sezonach masz ochotę na powrót do Adamczychy, ale w wersji bardziej napiętej i rozbuchanej, data 5 sierpnia powinna od razu wylądować w kalendarzu.
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