Bogdan Kalus, aktor kojarzony przez widzów przede wszystkim jako Tadeusz Hadziuk z "Rancza", zdecydował się na szczerą rozmowę z portalem e-teatr.pl. W szczerym wyznaniu nawiązał nie tylko do swojego pochodzenia.

Bogdan Kalus wprost o swojej wierze

W rozmowie opublikowanej 15 czerwca dla portalu e-teatr.pl Bogdan Kalus przez lata odgrywający rolę Tadeusza Hadziuka w serialu "Ranczo", do którego w nowym sezonie dołączy Daniel Olbrychski, zdradził, że nie należy do Kościoła katolickiego, tylko do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Jak podkreślił, to nie chwilowy wybór, ale rodzinna tradycja mocno związana ze Śląskiem i historią jego bliskich.

Choć w wielu przypadkach prywatne wyznania gwiazd i aktorów budzą duże poruszenie, Kalus postanowił zrobić to bez sensacji, za to bardzo konkretnie, mówiąc wprost, że jest luteraninem. W swojej wypowiedzi wrócił również do rodzinnych korzeni i wskazał, że w jego domu wyznanie było obecne od pokoleń. Nieprzypadkowe okazało się też miejsca poznania rodziców aktora.

Mama urodziła się w Orzeszu, ojciec w Świętochłowicach, jedna babcia była z Rydułtów, druga ze Świętochłowic. (...) Rodzice poznali się w kościele. Jesteśmy od wielu pokoleń ewangelikami, w Świętochłowicach była nasza parafia przekazał Bogdan Kalus.

Warto zaznaczyć, że to właśnie wspomniane miasta i regionalny kontekst ma tłumaczyć, dlaczego Kościół Ewangelicko-Augsburski jest mu tak bliski. Na Śląsku tradycja ewangelicka jest silnie obecna, a w wielu domach przechodzi z pokolenia na pokolenie.

Bogdan Kalus dumnie o swoim lokalnym patriotyzmie

W innej rozmowie dla "Dziennika Zachodniego" Bogdan Kalus podkreślał również, że jest dumny ze swojej śląskości i wspominał, że odebrał nawet nagrodę Hanysa Roku. Nie ukrywał, że zdarza mu się "wykłócać" za Śląsk w gronie znajomych, przywołując istotny dla polskiego kraju wątek historyczny.

Absolutnie szczycę się śląskością, a parę lat temu odebrałem nagrodę Hanysa Roku. (...) Bronię Śląska. Czasem wykłócam się z kolegami spoza Śląska, którzy zaliczają nas do Niemców. Mówię im wtedy o trzech śląskich powstaniach, które w sumie osiągnęły cel. Polskość, śląskość regionu podsumował Kalus.

Nie każdy wie, że wśród rozpoznawalnych postaci, które należą do tradycji ewangelickiej, wymieniani są m.in. Adam Małysz, Piotr Żyła, Paweł Wąsek oraz Jerzy Buzek.

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