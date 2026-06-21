Emilia Komarnicka od lat zyskuje sobie serca polskich telewidzów dzięki swoim rolom w serialach i filmach. Polacy kojarzą ją między innymi z filmu "Och, Karol", serialu "Na dobre i na złe" i przede wszystkim "Ranczo". 21 czerwca 2026 roku na profilu aktorki pojawiły się w wymowne zdjęcia z emocjonalnym opisem, który nie pozostawia wątpliwości ws. przyszłości gwiazdy.

Emilia Komarnicka nie kryła emocji, pokazała zdjęcia

Emilia Komarnicka budzi w mediach niemałe zainteresowanie. Aktorka znana z filmów i seriali całkiem niedawno pochwaliła się też tanecznymi umiejętnościami szerszej publiczności w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie konkurowała o Kryształową Kulę razem ze Stefano Terrazzino. Tym razem jej fani znów będą mogli zobaczyć ją w nowej produkcji, co oficjalnie potwierdziła w swoich mediach społecznościowych.

21 czerwca 2026 roku Emilia Komarnicka udostępniła pełen emocji wpis wraz ze zdjęciami ukazującym aktorkę w szczególnej charakteryzacji oraz stylizacji, które najwierniejszym fanom mogły zdradzić od razu, że aktorka wróciła na plan serialu "Ranczo". Gwiazda nie kryła emocji towarzyszących jej przy powrocie na plan po 11 latach.

To było niezwykłe doświadczenie. Pełne radości, wzruszenia i wspomnień. Po 11 latach znów stanęłam na planie serialu Ranczo. Małpa z Warszawy wróciła! zaczęła Komarnicka.

Choć nie zdradziła wiele, jeżeli chodzi o przyszłe losy jej postaci w serialu, to nie ukrywała, że współpraca z ekipą "Ranczo. Zemsta wiedźm" wyzwoliła w niej ogrom emocji, których sama się nie spodziewała.

Dziś tylko mała migawka, ale już wkrótce opowiem Wam więcej. Bo to spotkanie było nie z ludźmi - twórcami, realizatorami i ekipą, z którą kiedyś tworzyliśmy coś naprawdę wyjątkowego. Nie spodziewałam się, że po tylu latach poczuję aż tyle emocji.

W dalszych słowach nie zabrakło też emocjonalnych wyrazów wdzięczności.

Emilia Komarnicka w emocjonalnym wpisie o powrocie do "Rancza"

W ostatnim zdaniu wpisu Emilia Komarnicka zaznaczyła, że czuje wdzięczność za możliwość powrotu na plan serialu, podkreślając, że ludzie pracujący przy projekcie i wspomnienia sprzed lata mają dla niej szczególną wartość.

Wdzięczność. Za wspomnienia. Za ludzi. Za możliwość powrotu podsumowała Komarnicka.

Choć większość aktorów podobnie jak Komarnicka nie zdradzają za wiele, to i tak wyszło na jaw, co wydarzy się w nowym sezonie "Rancza". Też nie możecie się doczekać nowych odcinków?

Zobacz także: