W "M jak miłość" widzów czeka kolejn y dramat w rodzinie Zduńskich. Paweł znajdzie się w krytycznym momencie po śmierci Franki i stanie oko w oko ze śmiercią... Emisja dramatycznego odcinka, w którym Marysia znajdzie nieprzytomnego syna zaplanowana jest na poniedziałek 2o kwietnia. To wtedy dowiemy się, czy Rogowskiej uda się uratować syna, kiedy zupełnie straci z nim kontakt. Co się wydarzy po tym, jak dotrze do mieszkania Pawła i zobaczy go nieprzytomnego na podłodze...

Marysia w "M jak miłość" zobaczy śmierć Pawła

Marysia Rogowska od miesięcy żyje w napięciu. Od czasu, gdy Paweł uciekł z Grabiny, w domu została pustka i ogromny strach. Najbardziej boli to, co dzieje się wokół Antosia, bo chłopiec tęskni i nie potrafi jeszcze zrozumieć, dlaczego nie ma mamy, a tata po prostu zniknął. Im dłużej trwa cisza, tym bardziej Marysi w głowie układa się jeden scenariusz, że Paweł przestaje panować nad rozpaczą.

I wtedy przychodzą sny. Tak realistyczne, że nie da sięo nich zapomnieć ani przykryć codziennymi obowiązkami. Marysia nie ma w sobie zgody na bezradność i dzwoni do syna, zostawia wiadomości, szuka punktów zaczepienia, bo czuje, że to już nie jest zwykły kryzys po rodzinnej tragedii, ale dzieje się coś złego i liczą się minuty.

To już ponad cztery miesiące! Antoś zmienia się, rośnie, nie ma mamy, a tata zniknął. Boże, co musi dziać się z Pawłem, że nie może wrócić do własnego dziecka? Mam takie złe przeczucia, złe sny... A czasem jestem na niego po prostu wściekła słowa Marysi cytuje światseriali.interia.pl.

Marysia w "M jak miłość" wpadnie w panikę

W pewnym momencie Marysia doprowadzi sprawę do ściany i zażąda konkretów od Piotrka. To on i Kinga wcześniej trafili na Pawła w domku w Kampinosie. Teraz sama tam pojedzie, a kiedy nie znajdzie syna, odwiedzi grób Franki. Tam też nie znajdzie Pawła i w pewnym momencie wpadnie w panikę.

Gdy zobaczy na nagrobku kwiaty identyczne jak w jej koszmarze, strach przestanie być tylko przeczuciem. Natychmiast zadzwoni do Piotrka i zażąda, by pojechał do mieszkania Pawła. Ale zanim ktokolwiek zdąży ją wyprzedzić, Marysia dotrze tam pierwsza.

Marysia odnajdzie nieprzytomnego Pawła

Po wejściu do mieszkania syna, Rogowska zobaczy nieprzytomnego Pawła leżącego na podłodze na swetrze zmarłej Franki. Obok widać opróżnione opakowanie po lekach nasennych. Paweł w "M jak miłość" podejmie próbę odebrania sobie życia, zażywając leki z alkoholem.

Marysia nie będzie miała przestrzeni na rozpacz. Sprawdzi oddech syna i wezwie karetkę. Ratownicy zdążą na czas, a Paweł trafi do szpitala i przeżyje. Tyle że ten dzień zostawi w rodzinie ślad, którego nie da się zamieść pod dywan.

fot. MTL Maxfilm

Zobacz także: