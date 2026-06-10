Zdjęcia do kontynuacji „Rancza” już ruszyły, a ekipa po blisko dekadzie przerwy znów spotkała się w dobrze znanych serialowych realiach Wilkowyj. To będzie 11. seria, zapowiedziana jako finałowy rozdział całej historii i krótsza niż wcześniejsze odsłony. W pierwszych dniach pracy na planie uwagę fanów przyciągnęły kulisy udostępniane przez aktorów, a Katarzyna Żak wróciła w charakteryzacji Kazimiery Solejuk i dała sygnał, że emocji nie brakuje.

"Ranczo" powraca

Na plan wracają twarze, bez których trudno wyobrazić sobie ten tytuł: Artur Barciś, Katarzyna Żak, Ilona Ostrowska, Violetta Arlak, Marta Lipińska, Bartek Kasprzykowski i Jacek Kawalec. Dla widzów to jasny komunikat: nowe odcinki mają domknąć losy bohaterów, których oglądaliśmy przez lata, a nie jedynie mrugnąć okiem do sentymentu.

Najważniejsze jest jednak to, że kontynuacja ma ściśle określony format. Twórcy planują sześć odcinków i od początku ustawiają je jako epilog, czyli finał, po którym nie ma już miejsca na kolejne rozbudowane sezony. W samej opowieści ma być też wyraźnie zaznaczony upływ czasu - scenariusz osadzono około 10 lat po wydarzeniach z poprzedniej serii. To oznacza, że bohaterowie wracają nie tylko „po przerwie”, ale w nowej życiowej rzeczywistości.

Solejukowa znowu na planie "Rancza"

Katarzyna Żak dołączyła do aktorów, którzy pokazują kulisy pracy i podkręcają napięcie wokół premierowych odcinków. Aktorka opublikowała kadry z planu w charakterystycznej stylizacji swojej bohaterki, dobrze rozpoznawalnej dla fanów jako Solejukowa.

Cześć Kazia! Tu Kasia. Nie sądziłam, że jeszcze się spotkamy!

Obok powrotów pojawiają się też nowe twarze, które mają wnieść świeżą energię do dobrze znanego świata. Wśród nazwisk wymienianych w kontekście obsady są Maciej Tomaszewski, Karolina Ludwiniak i Daniel Olbrychski. To zestawienie od razu podbija ciekawość: finałowa seria ma jednocześnie zachować klimat, za który widzowie pokochali „Ranczo”, i pokazać, jak ten świat wygląda po latach.

Kluczowe jest to, że w tej historii nie chodzi o odcinanie kuponów od nostalgii. Skoro twórcy stawiają na epilog i akcentują upływ czasu, oczekiwania rosną: widzowie będą chcieli zobaczyć, co się zmieniło i jak bohaterowie odnajdą się „dzisiaj”. A im mocniej aktorzy dzielą się powrotami na plan, tym wyraźniej czuć, że to domknięcie ma być wydarzeniem, a nie tylko dodatkiem do archiwum ulubionych seriali.

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