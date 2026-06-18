"Ranczo" zdobyło serca polskich telewidzów, którzy nawet w trakcie ostatniej przerwy w emisji tłumnie oglądali powtórki odcinków, dając znać twórcom, że pamięć o bohaterach żyjących w Wilkowyjach wciąż trwa. Był to jeden z głównych powodów powrócenia ekipy na plan uwielbianego serialu. Choć wiadomo, że duża część pracującego przy produkcji zespołu spotkała się na planie w znanym już składzie przed lat, jasnym jest też, że w 11. sezonie nie pojawią się wszystkie znane telewidzom postaci.

Tych postaci zabraknie w 11. sezonie serialu "Ranczo"

Rozpoczęcie nagrywania kolejnego sezonu "Rancza" po 10 latach przerwy niesie ze sobą wynikające z upływu czasu zmiany, również w kontekście aktorskiej obsady produkcji. Jak przekazał reżyser Wojciech Adamczyk telewidzom, mimo odejścia części z obsady, żaden z aktorów nie zostanie zastąpiony.

Drodzy Ranczersi! Obiecałem kiedyś, że w nowym „Ranczu” nie będziemy zastępować Wspaniałych Kolegów Aktorów, którzy zakończyli swoją ziemską wędrówkę. I słowa danego dotrzymuję, możecie mi wierzyć! Z ranczerskim pozdrowieniem! napisał twórca w mediach społecznościowych.

Przypominamy, że w ostatnich latach polska scena teatralna pożegnała między innymi Franciszka Pieczkę grającego w "Ranczu" Stacha Japycza, odtwórcę brata Stacha, Jana Japycza, Leona Niemczyka, wcielającego się w rolę kuzyna Lucy z Ameryki Jeffa Butchera oraz serialowego członka rady gminy Wilkowyje Tadeusza Hanuska.

Twórcy "Rancza" w minionej dekadzie pożegnali również Marka Frąckowiaka (inżynier), Danutę Szaflarską (znachorka, zielarka mieszkająca w lesie), Eugenię Herman (ciotka księdza i wójta) oraz Hannę Dunowską (prokurator).

Twórcy serialu przekazali też informacje dotyczące postaci Kusego granego przez zmarłego Pawła Królikowskiego.

Wiadomo, co dalej z Kusym w nowym sezonie "Rancza"

Wielu fanów "Rancza" zastanawiało się nie tylko, co z Michałową w nowym sezonie "Rancza", lecz także jak zostanie rozwiązany wątek niezwykle istotnej dla fabuły serialu postaci Kusego granego przez zmarłego Pawła Królikowskiego. Osoba pracująca przy produkcji poinformowała Super Express, że z pewnością Kusego nie zagra żaden inny aktor, choć forma pokazania jego bohatera w 11. sezonie wciąż pozostaje zagadką.

Nie mogę za bardzo ujawniać szczegółów. Niedawno Wojciech Adamczyk (reżyser serialu - przyp. red.) obiecał, że nie ma zamiaru zastępować nieżyjących aktorów innymi. Obietnicę dotrzymał i nikt nowy Kusego nie zagra. Nie możemy jednak powiedzieć, w jakiej formie to wszystko zostanie pokazane przekazał informator SE.

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