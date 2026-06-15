"Ranczo" wraca na antenę Telewizji Polskiej po dekadzie przerwy i wielu prośbach telewidzów, którzy z utęsknieniem przez lata oglądali powtórki dziesięciu sezonów serialu, by przypomnieć sobie niepowtarzalny klimat, jaki stworzyli zarówno aktorzy, jak i wszyscy pracujący nad produkcją od strony artystycznej i technicznej. W najnowszym wywiadzie odtwórca jednej z najbardziej kultowej, podwójnej roli w serialu Cezary Żak postanowił ujawnić kilka szczegółów związanych z nowym sezonem, a na opowiedzenie o jednej ze scen zdecydowała się z kolei Katarzyna Żak.

Cezary Żak wyznał to o nowym sezonie serialu "Ranczo"

Cezary Żak, odtwórca ról księdza Piotra Kozioła i wójta, później senatora i prezydenta Pawła Kozioła w "Ranczu", w rozmowie dla "Pytanie na śniadanie" nie ukrywał, że zarówno on, jak i cała ekipa, która po 10 latach w prawie niezmienionym składzie rozpoczęła pracę nad kolejnym sezonem serialu, ma w sobie ogrom ekscytacji związanej z powrotem "Rancza" na antenę.

Emocje w zenicie! Wszyscy jesteśmy podekscytowani tym powrotem. (...) Wszyscy czujemy wielki sentyment do tych wnętrz, obiektów, postaci, ekipy, która prawie wcale się nie zmieniła. Pierwszego dnia na planie miałem poczucie, że skończyliśmy dziesiąty sezon przedwczoraj, a skończyliśmy go 11 lat temu nie krył emocji aktor.

Jak już wiadomo, fabuła 11. sezonu rozpocznie się w symbolicznym miejscu, gdzie telewidzowie po raz pierwszy poznali swoich ulubionych bohaterów. Wyszło na jaw, co nas czeka w nowym sezonie "Rancza". Cezary Żak odwiedzi Lucy w dworku, choć oboje będą już na nieco innych etapach życiowych.

Opowiadamy ostatni miesiąc drugiej kadencji prezydentury Kozioła. On wraca do swoich dawnych Wilkowyj. A biskup dziwi się coraz bardziej temu, jaką osobą okaże się jego brat prezydent zdradził Cezary Żak.

Katarzyna Żak zdradziła, co wydarzy się w 11. sezonie "Rancza"

W rozmowie dla "Pytanie na śniadanie" rąbek tajemnicy dotyczącej fabuły nowego, 11. sezonu "Rancza" uchyliła również Katarzyna Żak grająca Kazimierę Solejukową. Choć nie podała szczegółów, zdradziła, że razem z Lucy będą rozważały nad kwestiami społeczno-politycznymi.

To wizyta u Lucy w dworku w bardzo ważnej kwestii odrobinę społeczno-politycznej. Solejukowa jest biegła w różnych dziedzinach, jej doświadczenie filozoficzne się liczy opowiedziała Katarzyna Żak.

Jesteście ciekawi nowego sezonu "Rancza"?

Zobacz także: