Po śmierci Bożeny Dykiel, która odeszła 12 lutego, w centrum uwagi znalazło się pytanie o dalsze losy Marii Zięby w serialu „Na Wspólnej”. Aktorka przez ponad dwadzieścia lat była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy produkcji, a jej bohaterka należała do tych, które na ekranie budują poczucie ciągłości i bezpieczeństwa. Teraz widzowie chcą wiedzieć jedno: jak i kiedy serial domknie ten wątek.

Co dalej z wątkiem Marii Zięby w „Na Wspólnej”?

Wątek Bożeny Dykiel jako Marii Zięby w "Na Wspólnej" został przygotowany na zmianę już wcześniej. Scenarzyści rok temu zdecydowali, że bohaterka wyjedzie do siostry do Hiszpanii i na ten moment właśnie tam przebywa. To rozwiązanie sprawiło, że postać mogła zniknąć z bieżących wydarzeń bez gwałtownego zwrotu, a jednocześnie pozostawała częścią świata serialu. Dla wielu fanów jest to jednak zawieszenie, które domaga się jasnej odpowiedzi.

W ostatnich miesiącach życia Bożena Dykiel nie pojawiała się na planie serialu. Jako Maria Zięba była obecna w „Na Wspólnej” od samego początku, jeszcze w 2003 roku, dlatego każda dłuższa nieobecność natychmiast była zauważalna dla widzów. Teraz, po śmierci aktorki, temat powraca z jeszcze większą siłą, ponieważ chodzi o ostateczne zamknięcie historii.

Produkcja „Na Wspólnej” ujawnia, co z wątkiem Bożeny Dykiel. Padł termin

Widzowie, którzy liczą na szybkie rozstrzygnięcie, muszą uzbroić się w cierpliwość. Twórcy „Na Wspólnej” na razie jeszcze nie mają gotowego nowego scenariusza, który domknie wątek Marii Zięby. Jednocześnie przekazano, że prace nad tym trwają, a produkcja działa z dużym wyprzedzeniem, bo odcinki są nagrywane wcześniej. To oznacza, że rozwiązania fabularne mogą być planowane tak, aby finał wybrzmiał w odpowiednim momencie.

Najważniejsza informacja dla fanów dotyczy terminu. Wątek Bożeny Dykiel ma zakończyć się na przełomie lata i jesieni.

Prace nad tym cały czas trwają. Mamy jednak sporo czasu, ponieważ odcinki nagrane są z dużym wyprzedzeniem. Te, w których zakończy się wątek Marii Zięby, widzowie zobaczą zapewne na przełomie lata i jesieni ujawniła osoba związana z produkcją na łamach „Faktu”.

Ewa Gawryluk poruszyła temat „Na Wspólnej” bez Bożeny Dykiel

Do odniosła się także Ewa Gawryluk, koleżanka Bożeny Dykiel z planu „Na Wspólnej” i serialowa Ewa Nowak. Przyznała, iż nie ma pojęcia, jak scenarzyści poradzą sobie ze śmiercią aktorki. Wspomniała również o trudnym oswajaniu nowej rzeczywistości bez Bożeny Dykiel, z którą miała się bardzo zaprzyjaźnić. Podkreślono, że pracowały razem od dwudziestu kilku lat, co pokazuje, jak silne były więzi budowane przez lata pracy.

Zobacz także: