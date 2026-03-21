Produkcja „Na Wspólnej” podjęła decyzję ws. wątku Bożeny Dykiel. Już wszystko jasne
Bożena Dykiel pracowała na planie „Na Wspólnej” przez ponad dwie dekady. Widzowie na zawsze zapamiętają ją jako Marię Ziębę. Fani wciąż zastanawiają się, co stanie się z wątkiem jej serialowej postaci. Osoby związane z produkcją ujawniły, że powstaje scenariusz związany z zakończeniem jej historii. Ujawniono, kiedy możemy go poznać.
Po śmierci Bożeny Dykiel, która odeszła 12 lutego, w centrum uwagi znalazło się pytanie o dalsze losy Marii Zięby w serialu „Na Wspólnej”. Aktorka przez ponad dwadzieścia lat była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy produkcji, a jej bohaterka należała do tych, które na ekranie budują poczucie ciągłości i bezpieczeństwa. Teraz widzowie chcą wiedzieć jedno: jak i kiedy serial domknie ten wątek.
Co dalej z wątkiem Marii Zięby w „Na Wspólnej”?
Wątek Bożeny Dykiel jako Marii Zięby w "Na Wspólnej" został przygotowany na zmianę już wcześniej. Scenarzyści rok temu zdecydowali, że bohaterka wyjedzie do siostry do Hiszpanii i na ten moment właśnie tam przebywa. To rozwiązanie sprawiło, że postać mogła zniknąć z bieżących wydarzeń bez gwałtownego zwrotu, a jednocześnie pozostawała częścią świata serialu. Dla wielu fanów jest to jednak zawieszenie, które domaga się jasnej odpowiedzi.
W ostatnich miesiącach życia Bożena Dykiel nie pojawiała się na planie serialu. Jako Maria Zięba była obecna w „Na Wspólnej” od samego początku, jeszcze w 2003 roku, dlatego każda dłuższa nieobecność natychmiast była zauważalna dla widzów. Teraz, po śmierci aktorki, temat powraca z jeszcze większą siłą, ponieważ chodzi o ostateczne zamknięcie historii.
Produkcja „Na Wspólnej” ujawnia, co z wątkiem Bożeny Dykiel. Padł termin
Widzowie, którzy liczą na szybkie rozstrzygnięcie, muszą uzbroić się w cierpliwość. Twórcy „Na Wspólnej” na razie jeszcze nie mają gotowego nowego scenariusza, który domknie wątek Marii Zięby. Jednocześnie przekazano, że prace nad tym trwają, a produkcja działa z dużym wyprzedzeniem, bo odcinki są nagrywane wcześniej. To oznacza, że rozwiązania fabularne mogą być planowane tak, aby finał wybrzmiał w odpowiednim momencie.
Najważniejsza informacja dla fanów dotyczy terminu. Wątek Bożeny Dykiel ma zakończyć się na przełomie lata i jesieni. To wtedy widzowie mają zobaczyć odcinki, w których historia Marii Zięby zostanie domknięta.
Prace nad tym cały czas trwają. Mamy jednak sporo czasu, ponieważ odcinki nagrane są z dużym wyprzedzeniem. Te, w których zakończy się wątek Marii Zięby, widzowie zobaczą zapewne na przełomie lata i jesieni
Ewa Gawryluk poruszyła temat „Na Wspólnej” bez Bożeny Dykiel
Do odniosła się także Ewa Gawryluk, koleżanka Bożeny Dykiel z planu „Na Wspólnej” i serialowa Ewa Nowak. Przyznała, iż nie ma pojęcia, jak scenarzyści poradzą sobie ze śmiercią aktorki. Wspomniała również o trudnym oswajaniu nowej rzeczywistości bez Bożeny Dykiel, z którą miała się bardzo zaprzyjaźnić. Podkreślono, że pracowały razem od dwudziestu kilku lat, co pokazuje, jak silne były więzi budowane przez lata pracy.
Zobacz także: