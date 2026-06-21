Tak dziś wygląda Kasia Solejuk. Gwiazda znana z serialu "Ranczo" przeszła metamorfozę
Anna Stępień, którą cała Polska znała jako Kasię Solejuk z „Rancza”, odeszła z show-biznesu i przeszła ogromną życiową zmianę. Dziś, w wieku 29 lat, pracuje w sektorze bankowym, a jej nowa ścieżka zawodowa zaskakuje wszystkich fanów serialu. Sprawdź, jak wygląda jej życie po słynnej roli!
Serial „Ranczo” emitowany przez TVP w latach 2006-2016 na stałe wpisał się w pamięć polskich widzów. Wśród wielu barwnych postaci szczególnie zapadła w pamięć Anna Stępień, wcielająca się w rolę Kasi Solejuk - jedynej córki Kazimiery i Macieja Solejuków. Aktorka dorastała na oczach całego kraju, a jej rola była nieodłącznym elementem tej kultowej produkcji. Dziś trudno ją rozpoznać - jej metamorfoza i zmiana życiowej drogi zaskoczyła wszystkich, którzy pamiętają ją z serialu.
Metamorfoza Anny Stępień. Tak dziś wygląda serialowa Kasia Solejuk z „Rancza”
Po zakończeniu emisji „Rancza” w 2016 roku Anna Stępień zdecydowała się odejść z show-biznesu. Zamiast kontynuować karierę aktorską, postawiła na naukę i rozwój osobisty, co okazało się przełomowym wyborem. Porzucając świat kamer i fleszy, postanowiła skupić się na edukacji, dzięki czemu jej życie przybrało zupełnie nowy kierunek. Niewykluczone, że nie zobaczymy jej już w telewizji.
Jednak jej postać wciąż budzi spore zainteresowanie - podobnie jak pozostali członkowie obsady kultowego serialu. Warto przypomnieć, że „Ranczo” wraca do TVP, co oficjalnie potwierdzili już twórcy produkcji.
Serialowa Kasia Solejuk zrezygnowała z show-biznesu. Tym się dziś zajmuje
Anna Stępień, która dziś ma 29 lat, może pochwalić się imponującą ścieżką edukacyjną. Najpierw ukończyła studia na SGGW, a następnie pogłębiała swoją wiedzę na Uniwersytecie Warszawskim, wybierając kierunek finanse i rachunkowość. Jej ambicje nie kończyły się na tym - rozpoczęła studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego, a także wyjechała na uczelnie za granicę. Studiowała w Czechach, a następnie we Włoszech, zdobywając cenne międzynarodowe doświadczenie.
Ta konsekwencja i determinacja sprawiły, że dziś Anna Stępień pracuje w sektorze bankowym. Z dala od błysków fleszy i show-biznesowego zgiełku, realizuje się zawodowo w jednej z najbardziej wymagających branż. Mimo olbrzymiej popularności, jaką dała jej rola Kasi Solejuk, postawiła na spokojniejsze życie i zawodową stabilizację. Publicznie pojawia się niezwykle rzadko, ograniczając kontakt z mediami do absolutnego minimum. Swoją prywatność ceni ponad wszystko, choć czasem dzieli się fragmentami swojego życia w mediach społecznościowych.
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