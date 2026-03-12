Paweł po śmierci Franki "M jak miłość" wróci do rodziny? Ten dramatyczny telefon wszystko zmieni
Kolejny dramat w rodzinie Zduńskich po śmierci Franki w "M jak miłość"? Marysia zadzwoni do Piotrka, bo boi się, że Paweł całkiem zerwał kontakt po ucieczce z Grabiny. Rogowska wyzna, że zapadła „kompletna cisza” i martwi się o syna. Tymczasem Paweł podjął zaskakującą decyzję!
W "M jak miłość" napięcie w rodzinie Zduńskich wybuchnie na nowo, gdy Marysia nie wytrzyma ciszy ze strony Pawła. Od ucieczki syna z Grabiny minie już kilka tygodni, a ona wciąż nie będzie wiedziała, gdzie zniknął. To nie będzie już tylko niepokój o dorosłego syna – stawką stanie się także spokój całej rodziny i codzienność małego Antosia, który zostanie pod opieką babci. Co zrobi Paweł, kiedy się o tym dowie? Jego decyzja może zaskoczyć!
Paweł w "M jak miłość" przestał interesować się synem
W odcinku 1918 "M jak miłość" poruszające okaże się to, że Paweł przestanie się interesować synem. Nie będzie już pytał co się z nim dzieje, jak znosi kolejne dni bez taty. Antoś ma tęsknić nie tylko za ojcem, ale i za zmarłą mamą. Rodzina zobaczy, że brak kontaktu uderza w dziecko najmocniej, bo ono nie rozumie, dlaczego zostało samo. To właśnie ten wątek popchnie Zduńskich do działania, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się z Pawłem.
Kinga i Piotrek w końcu odnajdą Pawła w "M jak miłość"
Poszukiwania nabiorą tempa, gdy Kinga i Piotrek uznają, że potrzebują wsparcia. Dzięki pomocy Marcina odnajdą Pawła w opuszczonym domku nad jeziorem w Kampinosie. Mężczyzna będzie ukrywał się tam już prawie dwa miesiące - zniknął tuż po pogrzebie Franki.
Odnalezienie Pawła nie zakończy dramatu. Po spotkaniu z Kingą i Piotrkiem dojdzie wymownej rozmowy, ale nie uda im się przekonać Pawła, aby wrócił do rodziny i syna, bo nadal nie pozbierał się po tragedii, jaka go dotknęła. Wcześniej po raz pierwszy od miesięcy Paweł pojedzie do Warszawy na cmentarz i pojawi się przy grobie Franki. Zdoła jednak powiedzieć tylo dwa słowa, bo mimo tego, że czas mija on nadal nie może sobie poradzić ze stratą ukochanej.
Cześć kochanie
