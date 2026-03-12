W "M jak miłość" napięcie w rodzinie Zduńskich wybuchnie na nowo, gdy Marysia nie wytrzyma ciszy ze strony Pawła. Od ucieczki syna z Grabiny minie już kilka tygodni, a ona wciąż nie będzie wiedziała, gdzie zniknął. To nie będzie już tylko niepokój o dorosłego syna – stawką stanie się także spokój całej rodziny i codzienność małego Antosia, który zostanie pod opieką babci. Co zrobi Paweł, kiedy się o tym dowie? Jego decyzja może zaskoczyć!

Paweł w "M jak miłość" przestał interesować się synem

W odcinku 1918 "M jak miłość" poruszające okaże się to, że Paweł przestanie się interesować synem. Nie będzie już pytał co się z nim dzieje, jak znosi kolejne dni bez taty. Antoś ma tęsknić nie tylko za ojcem, ale i za zmarłą mamą. Rodzina zobaczy, że brak kontaktu uderza w dziecko najmocniej, bo ono nie rozumie, dlaczego zostało samo. To właśnie ten wątek popchnie Zduńskich do działania, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się z Pawłem.

Kinga i Piotrek w końcu odnajdą Pawła w "M jak miłość"

Poszukiwania nabiorą tempa, gdy Kinga i Piotrek uznają, że potrzebują wsparcia. Dzięki pomocy Marcina odnajdą Pawła w opuszczonym domku nad jeziorem w Kampinosie. Mężczyzna będzie ukrywał się tam już prawie dwa miesiące - zniknął tuż po pogrzebie Franki.

Odnalezienie Pawła nie zakończy dramatu. Po spotkaniu z Kingą i Piotrkiem dojdzie wymownej rozmowy, ale nie uda im się przekonać Pawła, aby wrócił do rodziny i syna, bo nadal nie pozbierał się po tragedii, jaka go dotknęła. Wcześniej po raz pierwszy od miesięcy Paweł pojedzie do Warszawy na cmentarz i pojawi się przy grobie Franki. Zdoła jednak powiedzieć tylo dwa słowa, bo mimo tego, że czas mija on nadal nie może sobie poradzić ze stratą ukochanej.

Cześć kochanie tylko tyle Paweł będzie w stanie powiedzieć podczas tej wizyty

fot. MTL Maxfilm

Zobacz także:

fot. MTL Maxfilm