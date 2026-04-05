Serial "Stamtąd" wraca na ekrany! Twórcy mają dla widzów cenną wskazówkę
Polska widownia może już odliczać dni! Wiemy, kiedy na platformę HBO Max powróci serial "Stamtąd" z nowym sezonem. Serwis udostępnił zwiastun, który nie tylko potwierdza datę, ale też porządkuje plan emisji.
Serial "Stamtąd", który okazał się międzynarodowym hitem, oficjalnie powraca! Po naprawdę długich oczekiwaniach na nowy sezon, nadeszła ostatnia prosta. Pierwszy odcinek trafi na HBO Max jeszcze w kwietniu! Kiedy będą pojawiać się kolejne epizody i czego możemy spodziewać się po sezonie czwartym?
"Stamtąd" wraca z 4. sezonem!
20 kwietnia na HBO Max rusza 4. sezon serialu "Stamtąd"! Platforma planuje dawkować historię odcinek po odcinku. To oznacza, że po premierowym epizodzie 20 kwietnia napięcie ma regularnie wracać w poniedziałki. Dla fanek i fanów serialu to też sygnał, że wątek tajemniczego miasteczka znów będzie żył w rozmowach dłużej niż jeden weekend. Tu każda nowa scena potrafi wywrócić teorię do góry nogami, więc cotygodniowy rytm z góry zapowiada sezon pełen dyskusji i nerwowego czekania na ciąg dalszy.
Co wydarzy się w nowym sezonie "Stamtąd"?
W 4. sezonie mieszkańcy, którzy utknęli w koszmarnym miejscu, wreszcie mają zacząć łączyć kropki. Zapowiedź wskazuje, że na pierwszy plan wejdą mroczna historia i prawdziwa natura miasteczka – czyli to, o co widzowie dopominają się od dawna. Problem w tym, że w tym świecie wiedza nie jest nagrodą, tylko przynętą.
Im więcej bohaterowie odkrywają, tym mocniej robi się niebezpiecznie. Nowe informacje mają ściągać kolejne zagrożenia, a atmosfera zamiast ulgi obiecuje jeszcze większy ciężar. To klasyczny mechanizm „Stamtąd”: kiedy myślisz, że wreszcie pojawia się światło, okazuje się, że to tylko kolejny korytarz prowadzący w głąb. Wśród zapowiadanych niebezpieczeństw szczególnie wybija się nowa postać: tajemniczy Człowiek w Żółci.
Twórcy mają cenną wskazówkę dla widzów
Pierwszy odcinek serialu "Stamtąd" trafił na platformy streamingowe w lutym 2022 roku. Do tej pory w fabule pojawiło się wiele zwrotów akcji, za którymi ciężko nadążyć. Twórcy postanowili przygotować dla widzów ściągawkę, dzięki której unikną nadrabiania wszystkich dotychczasowych sezonów, by nie pogubić się w wydarzeniach z nowych odcinków.
Przygotowano spis pojedynczych epizodów, które warto obejrzeć przed sezonem czwartym. Pozwolą one nie tylko przypomnieć, co ostatnio działo się u bohaterów, ale i da widzom wskazówki, dzięki którym łatwiej zrozumieją kolejne zdarzenia. Które zatem epizody warto zobaczyć raz jeszcze?
Sezon 1:
- odcinek 1. (Long Day's Journey into Night): Wprowadzenie do świata, zasady przetrwania, wypadek rodziny Matthewsów.
- odcinek 7. (All Good Things): Atak na Colony House, pogłębienie mitologii stworów.
- odcinek 8. (Broken Windows, Open Doors): Tabitha dowiaduje się o pętli i przeszłości miejsca.
Sezon 2:
- odcinek 2. (The Kindness of Strangers): Dalsze odkrywanie tajemnic miasteczka.
- odcinek 6.(Pas de Deux): Kluczowe momenty dla Sary i Boyda.
- odcinek 8. (Forest for the Trees): Wizje, sny i zrozumienie, że to miejsce żyje.
- odcinek 10. (Once Upon a Time, Time to Go): Finał 2. sezonu, który zmienia układ sił i prowadzi do tragicznych wydarzeń.
Sezon 3:
- odcinek 2. (Shattered): Pogłębienie psychologicznego horroru po wydarzeniach z początku sezonu.
- odcinek 4. (Ten-Thirty-Four): Na jaw wychodzą kolejne wskazówki.
- odcinek 10. (finał sezonu): Wyjaśnione zostają losy Tabithy i Jade'a oraz pojawia się Człowiek w Żółci.
