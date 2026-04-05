Serial "Stamtąd", który okazał się międzynarodowym hitem, oficjalnie powraca! Po naprawdę długich oczekiwaniach na nowy sezon, nadeszła ostatnia prosta. Pierwszy odcinek trafi na HBO Max jeszcze w kwietniu! Kiedy będą pojawiać się kolejne epizody i czego możemy spodziewać się po sezonie czwartym?

"Stamtąd" wraca z 4. sezonem!

20 kwietnia na HBO Max rusza 4. sezon serialu "Stamtąd"! Platforma planuje dawkować historię odcinek po odcinku. To oznacza, że po premierowym epizodzie 20 kwietnia napięcie ma regularnie wracać w poniedziałki. Dla fanek i fanów serialu to też sygnał, że wątek tajemniczego miasteczka znów będzie żył w rozmowach dłużej niż jeden weekend. Tu każda nowa scena potrafi wywrócić teorię do góry nogami, więc cotygodniowy rytm z góry zapowiada sezon pełen dyskusji i nerwowego czekania na ciąg dalszy.

Co wydarzy się w nowym sezonie "Stamtąd"?

W 4. sezonie mieszkańcy, którzy utknęli w koszmarnym miejscu, wreszcie mają zacząć łączyć kropki. Zapowiedź wskazuje, że na pierwszy plan wejdą mroczna historia i prawdziwa natura miasteczka – czyli to, o co widzowie dopominają się od dawna. Problem w tym, że w tym świecie wiedza nie jest nagrodą, tylko przynętą.

Im więcej bohaterowie odkrywają, tym mocniej robi się niebezpiecznie. Nowe informacje mają ściągać kolejne zagrożenia, a atmosfera zamiast ulgi obiecuje jeszcze większy ciężar. To klasyczny mechanizm „Stamtąd”: kiedy myślisz, że wreszcie pojawia się światło, okazuje się, że to tylko kolejny korytarz prowadzący w głąb. Wśród zapowiadanych niebezpieczeństw szczególnie wybija się nowa postać: tajemniczy Człowiek w Żółci.

Twórcy mają cenną wskazówkę dla widzów

Pierwszy odcinek serialu "Stamtąd" trafił na platformy streamingowe w lutym 2022 roku. Do tej pory w fabule pojawiło się wiele zwrotów akcji, za którymi ciężko nadążyć. Twórcy postanowili przygotować dla widzów ściągawkę, dzięki której unikną nadrabiania wszystkich dotychczasowych sezonów, by nie pogubić się w wydarzeniach z nowych odcinków.

Przygotowano spis pojedynczych epizodów, które warto obejrzeć przed sezonem czwartym. Pozwolą one nie tylko przypomnieć, co ostatnio działo się u bohaterów, ale i da widzom wskazówki, dzięki którym łatwiej zrozumieją kolejne zdarzenia. Które zatem epizody warto zobaczyć raz jeszcze?

Sezon 1:

odcinek 1. (Long Day's Journey into Night): Wprowadzenie do świata, zasady przetrwania, wypadek rodziny Matthewsów.

odcinek 7. (All Good Things): Atak na Colony House, pogłębienie mitologii stworów.

odcinek 8. (Broken Windows, Open Doors): Tabitha dowiaduje się o pętli i przeszłości miejsca.

Sezon 2:

odcinek 2. (The Kindness of Strangers): Dalsze odkrywanie tajemnic miasteczka.

odcinek 6.(Pas de Deux): Kluczowe momenty dla Sary i Boyda.

odcinek 8. (Forest for the Trees): Wizje, sny i zrozumienie, że to miejsce żyje.

odcinek 10. (Once Upon a Time, Time to Go): Finał 2. sezonu, który zmienia układ sił i prowadzi do tragicznych wydarzeń.

Sezon 3:

odcinek 2. (Shattered): Pogłębienie psychologicznego horroru po wydarzeniach z początku sezonu.

odcinek 4. (Ten-Thirty-Four): Na jaw wychodzą kolejne wskazówki.

odcinek 10. (finał sezonu): Wyjaśnione zostają losy Tabithy i Jade'a oraz pojawia się Człowiek w Żółci.

Zobacz także: Książę William jest na terapii. Wszystko przez ojca

Gwiazda "Pytania na śniadanie" jest w ciąży. Pokazała poruszające kadry