Zwiastun serialu „Harry Potter” zadebiutował w sieci i od razu wywołał emocje wśród fanów. Produkcja ma być luźniejszą adaptacją książek J.K. Rowling, a pierwszy sezon zakończy się przybyciem Harry’ego do Hogwartu. Wiadomo już, kiedy odbędzie się premiera!

Pierwsze ujęcia z serialu "Harry Potter" już krążą w sieci

25 marca HBO wypuściło pierwszy zwiastun serialu „Harry Potter”, który od razu skierował uwagę widzów na powrót do znanego świata magii. Zapowiedź pojawiła się w sieci i pokazuje, że projekt ma otworzyć drzwi do historii dla nowej publiczności, jednocześnie wracając do kluczowych punktów z opowieści. To właśnie Hogwart pozostaje centralnym miejscem wydarzeń, a pierwszy sezon ma doprowadzić historię do momentu, w którym Harry pojawia się w szkole.

Wraz ze zwiastunem podano nazwiska odtwórców najważniejszych ról uczniowskich. W serialu Harry’ego Pottera zagra Dominic McLaughlin, Hermionę Granger Arabella Stanton, a Rona Weasleya Alastair Stout.

Jest pierwsza afera wokół produkcji

Za kształt serialu odpowiadają Franceska Gardiner i Mark Mylod. Zapowiedziano luźniejszą adaptację historii znanej z książek J.K. Rowling, co oznacza przestrzeń na rozwinięcie wątków poza to, co dotąd było opisane w tomach. Jednocześnie konstrukcja ma pozostać uporządkowana: każdy sezon ma być oparty na osobnym tomie serii.

Choć zwiastun dopiero co trafił do sieci, już pojawiły się pierwsze kontrowersje. Wielu widzom nie spodobał się aktor obsadzony w roli profesora Severusa Snape'a - Paapa Essiedu. Jak podkreśla część odbiorców, nowy Snape znacząco odbiega wyglądem od kultowej postaci, do której przywykliśmy przez lata - chodzi przede wszystkim o kolor skóry i dredy.

Jak się okazało, jeszcze zanim zwiastun trafił do sieci, Paapa Essiedu zaczął otrzymywać krytyczne komentarze, a nawet groźby! Sam prezes HBO, Casey Bloys, w wywiadzie dla Hollywood Reportera podkreślił:

Dobrą i zarazem złą wiadomością w przypadku wielkich, fikcyjnych światów jest to, że masz wielu oddanych fanów, niezwykle wiernych franczyzie. To obejmuje również ludzi o bardzo konkretnych poglądach, którzy czują się zagorzałymi obrońcami wizji artystycznej. Dlatego za każdym razem, gdy robimy taki serial - nie tylko o Harrym Potterze - rozmawiamy z obsadą o reakcjach w mediach społecznościowych, najlepszych praktykach i tym podobnych rzeczach. To po prostu rzeczywistość

Kiedy premiera serialu "Harry Potter"?

Wiadomo już, że pierwszy sezon będzie liczył osiem odcinków. Zakończenie wyznaczono wprost: finał ma doprowadzić do przybycia Harry’ego do Hogwartu. Premiera pierwszego sezonu jest planowana na Boże Narodzenie 2026 roku. W Polsce serial ma być dostępny w HBO Max.

