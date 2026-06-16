"Ranczo" to polski serial komediowo-obyczajowy emitowany na antenie TVP, który przez dekadę cieszył się ogromną popularnością i regularnie gromadził przed telewizorami miliony widzów. Produkcja przedstawiała życie mieszkańców fikcyjnej wsi Wilkowyje, gdzie codzienność przeplatała się z lokalną polityką, konfliktami społecznymi i dużą dawką humoru. Serial szybko zdobył status kultowego, a jego charakterystyczne postacie i dialogi na stałe weszły do popkultury. Po latach od zakończenia emisji widzowie wielokrotnie apelowali o powrót historii i nowe odcinki, podkreślając, że chcieliby ponownie zobaczyć losy bohaterów. Te głosy fanów rzeczywiście nie pozostały bez echa, ponieważ twórcy zaczęli rozważać kontynuację projektu i powrót na plan zdjęciowy. Obecnie trwają prace nad nowymi epizodami, a aktorzy i ekipa stopniowo ujawniają szczegóły na temat produkcji.

"Ranczo" wraca na ekrany. Wiadomo, co wydarzy się w nowych odcinkach

Niedawno Cezary Żak przekazał wieści ws. nowego sezonu "Rancza". Aktor wyjawił, że odcinki będą m.in. pokazywały ostatni miesiąc drugiej kadencji prezydentury jego bohatera. Informacje na ten produkcji ujawnił także aktor Janusz Onufrowicz. W materiale "Pytania na śniadanie" zapewnił, że widzowie nie będą się nudzić, oglądając serial.

Są sceny akcji... jedną nagrywaliśmy przed chwilą. Porwania, pościgi mówił w programie.

Głos na temat nowych odcinków zabrał także Adrian Zaremba, który dołączył do ekipy "Rancza". Ujawnił zaskakujące szczegóły o nowym sezonie serialu.

Teraz kręciliśmy taką scenę, powiedziałbym akcji, kaskaderską. Chyba nie mogę za wiele zdradzać. Powiem tylko tyle, że Służba Ochrony Państwa robi coś, co trochę wykracza poza jej kompetencje wspomniał.

Aktorzy "Rancza" zostaną zastąpieni? Reżyser rozwiał wątpliwości

Internauci od dłuższego czasu zastanawiali się, co dalej z obsadą "Rancza", zwłaszcza po śmierci Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego, którzy tworzyli jedne z najbardziej rozpoznawalnych ról w serialu. Reżyser Wojciech Adamczyk rozwiał wątpliwości, podkreślając, że nie ma planów zastępowania zmarłych aktorów innymi osobami.

Drodzy Ranczersi! Obiecałem kiedyś, że w nowym ''Ranczu'' nie będziemy zastępować wspaniałych kolegów aktorów, którzy zakończyli swoją ziemską wędrówkę. I słowa danego dotrzymuję, możecie mi wierzyć! Z ranczerskim pozdrowieniem przekazał w mediach społecznościowych.

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