Polska to ostatnio jeden z ulubionych kierunków, w jakim udają się indyjscy filmowcy w poszukiwaniu plenerów. W kwietniu Kraków odwiedziła ekipa filmu „Bangistan”, a role w nim zagrali m.in. Tomasz Karolak, Cezary Pazura i Janusz Chabior.

„Bangistan” to bollywoodzka komedia opowiadająca o przygodach dwóch terrorystów-nieudaczników, którzy planują zmienić świat. Nie do końca wiadomo jeszcze, jak zamierzają to zrobić, ale film podobno ma zapewnić dużą dawkę zwariowanego humoru i wybuchowej akcji. Premiera planowana jest na 31 lipca tego roku.

Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun „Bangistan”. Nie widać w nim na razie Tomasza Karolaka i Cezarego Pazury (mamy nadzieję, że nie wycięli ich w montażu :) ), ale są za to m.in. Janusz Chabior, krakowskie Sukiennice i Kościół Mariacki.

Sami zobaczcie!

