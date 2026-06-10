Sara James kilka dni temu świętowała swoje 18-ste urodziny w gronie najbliższych i przyjaciół. Właśnie pochwaliła się w sieci zdjęciami z tego pięknego wydarzenia. Jak wyglądała 18-stka idolki młodego pokolenia?

18-stka Sary James

Osiemnaste urodziny to symboliczna granica, a Sara James postawiła na świętowanie, które wygląda jak dopracowany projekt od pierwszej do ostatniej klatki. Zamiast przypadkowych dekoracji i standardowego scenariusza, wybrała spójny, japoński klimat, który wprost nawiązuje do jej własnych upodobań: ma być różowo, lekko i z wyczuciem estetyki.

Na zdjęciach z imprezy widać, że nie chodziło wyłącznie o głośną zabawę, ale o atmosferę. To ten typ urodzin, na których każdy element „gra” ze sobą: styl, kolory, jedzenie i energia towarzystwa. Wokalistka dała do zrozumienia, że ten dzień był dla niej ważny także emocjonalnie - w relacji z fanami i bliskimi podkreśliła wdzięczność za obecność ludzi, dzięki którym poczuła się wyjątkowo. Sara James napisała w sieci:

Nie mogę uwierzyć, że mam 18 lat. Mam takie poczucie jakbym czekała na ten moment od zawsze, a teraz kiedy to już się wydarzyło, czuję się jakoś nierealnie. Jestem wdzięczna za wszystkich ludzi, których mam wokół siebie. Tak cudownie było zobaczyć Was wszystkich razem, dziękuję. Jak ktoś mnie zna, to wie, że od zawsze miałam fazę na wszystko co różowe i japońskie więc urodzinki oczywiście w pełni w stylu japońskim. Dziękuję za to, że w moje urodziny poczułam się wyjątkowo. Kocham Was całym sercem. Dzisiaj mam urodziny i zaczynam nowy rozdział.

Sushi, matcha i tort. Tak wyglądała 18-stka Sary James

Jeśli ktoś myślał, że osiemnastka musi oznaczać wyłącznie klasyczne przekąski i przewidywalny stół, tutaj dostaje szybką korektę. Na imprezie pojawiły się sushi, matcha i tort - zestaw, który idealnie pasuje do japońskiego motywu i jednocześnie brzmi jak plan na wieczór, który długo się wspomina.

W centrum tego kadru była sama jubilatka. Sara James postawiła na efektowną suknię z długimi rękawami, do tego błyszczące szpilki i makijaż dopasowany do całości. Fryzura także przyciąga uwagę: dwa długie warkocze, które dopełniają stylizację i nadają jej charakter.

Sara James od lat jest jedną z najmocniej obserwowanych młodych wokalistek w Polsce: wygrała „The Voice Kids”, zajęła drugie miejsce w Eurowizji Junior i dotarła do finału „America’s Got Talent”. To doświadczenia, które budują nie tylko CV, ale też odporność na tempo branży. A my wiemy, że to dopiero początek. Wszystkiego najlepszego dla Sary James!

Niedawno osiemnastkę obchodziła również córka Izabeli Macudzińskiej, Eliza.

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