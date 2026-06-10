"Ranczo" niebawem znów podbije serca polskich telewidzów. Choć fani serialu już teraz mogą cieszyć się na nadchodzący sezon, to produkcja zdecydowała się zdradzić kilka szczegółów dotyczących nowych odcinków i pokazać kadry, które od razu chwytają za serce.

"Ranczo" wraca z 11. sezonem. Produkcja przekazała wieści

Pierwszy sezon serialu "Ranczo" wyemitowano 20 lat temu. Polscy telewidzowie poznali kultowych dziś bohaterów 5 marca 2006 roku, szybko wciągając się w fabułę rozgrywającą się na wsi Wilkowyje. Jak przekazał producent serialu Maciej Strzembosz, nowy, 11. już sezon będzie kontynuacją znanej już historii. I choć główny autor scenariusza Andrzej Grembowicz tworzący pod pseudonimem Robert Brutter zmarł w 2018 roku, to właśnie na podstawie jego scenariusza nakręcana będzie rozszerzona wersja "Ranczo. Zemsta wiedźm".

11. sezon to kontynuacja wydarzeń z poprzednich 10 sezonów, a cała opowieść w nowych odcinkach wyszła jeszcze spod ręki głównego autora scenariuszy, nieżyjącego już Andrzeja Grembowicza (Robert Brutter) współpracującego z synem Marcinem Grembowiczem. Powstało wtedy 6 odcinków serialu i scenariusz filmu, będący skróconą wersją serialu przekazał Maciej Strzembosz, producent serialu.

W emocjonujących słowach o "Ranczo. Zemsta wiedźm" wypowiedział się też reżyser serialu, Wojciech Adamczyk, podkreślając, że w filmowym świecie rzadko kiedy dochodzi do powrotów na plan po tak długim czasie i to w prawie niezmienionym składzie nie tylko aktorów, lecz także osób pracujących przy produkcji serialu.

Cała ekipa jest bardzo podekscytowana możliwością powrotu po tylu latach do Wilkowyj. To się naprawdę rzadko zdarza w świecie filmu i seriali, żeby po tak długim okresie od zakończenia emisji ostatniego sezonu serialu, w prawie tym samym składzie powrócić na plan zdjęciowy. Mamy tych samych realizatorów, tę samą obsadę, te same lokacje, no i przede wszystkim scenariusz tego samego scenarzysty - Andrzeja Grembowicza, który Wilkowyje wymyślił przekazał Wojciech Adamczyk.

I w wypowiedzi reżysera nowego sezonu serialu nie zabrakło podkreślenia oryginalnego twórcy historii, Andrzeja Grembowicza:

Gwarantuję, że będą to Wilkowyje na miarę 2026 roku. Chcę też z mocą podkreślić, że jest to ostatnie dzieło Andrzeja Grembowicza napisane w 2015. No i rzecz zaskakująca - ten tekst brzmi dzisiaj o wiele lepiej niż 11 lat temu! dodał reżyser serialu.

Co więcej, produkcja zdradziła też szczegóły dotyczące sceny, na którą z pewnością od razu zareagują fani serialu.

Wiadomo, jak będzie wyglądać pierwsza scena 11. sezonu "Rancza". Produkcja pokazała poruszające kadry

Produkcja najnowszego, 11. sezonu "Ranczo. Zemsta wiedźm" postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazać jeden z pierwszych kadrów z nowopowstających odcinków. Jak się okazuje, w scenariuszu symbolicznie puszczono oczko zarówno do zagorzałych fanów serialu, jak i jego pierwszego sezonu. Powtórzono bowiem scenę sprzed domu Lucy, która otwierała pierwszy odcinek kultowego, polskiego serialu 20 lat temu. Tylko zobaczcie porównanie tych kadrów poniżej. Aktorzy "Rancza" pokazali też pierwsze kadry z planu.

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