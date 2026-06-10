Uwielbiana gwiazda "Na Wspólnej" ujawniła płeć dziecka. Pokazała malucha

Przez trzy miesiące trzymał ten szczegół z dala od ciekawskich spojrzeń, choć uważne obserwatorki wiedziały, że w jego życiu dzieje się coś wielkiego. Dawid Czupryński, znany widzom z serialu „Na Wspólnej”, 7 czerwca wrzucił na Instagram nagranie z niemowlęciem. Film miał wyjątkowy pretekst: równo trzy miesiące od narodzin dziecka. I właśnie opis pod postem przesądził wszystko.

Dawid Czupryński z „Na Wspólnej” pokazał nowo narodzone dziecko

Czupryński przez dłuższy czas konsekwentnie chronił prywatność i nie dopowiadał tego, o co fani pytali najczęściej: czy na świecie pojawił się syn, czy córka. Tym razem nie potrzebował wielkiego ogłoszenia ani długich wyjaśnień. Wystarczyło kilka słów pod wideo, by temat, który rozgrzewał komentarze od tygodni, po prostu się zamknął.

Samo nagranie jest bardzo osobiste, ale jednocześnie zaskakująco proste. Widać na nim czułe chwile aktora z maleństwem, bez inscenizacji i bez efektów. W tle pojawia się krótki napis sugerujący, że to ich mała „słodycz” - i to właściwie wszystko. Reszta dzieje się między kadrami: w spojrzeniach, w bliskości, w uważności, której nie da się zagrać.

To właśnie ten format działa najmocniej. Trzy miesiące po narodzinach dziecka zamiast głośnych deklaracji dostajemy wycinek codzienności, który mówi więcej niż cała seria wywiadów. A przy okazji — wreszcie daje odpowiedź na pytanie o płeć. Warto przypomnieć, że już wcześniej informowaliśmy o tym, że gwiazdor „Na Wspólnej” został ojcem.

Dawid Czupryński z „Na Wspólnej” ujawnił płeć dziecka

Najważniejszy szczegół nie pojawia się w samym wideo, tylko w dopisku pod publikacją. Czupryński jasno zaznaczył, że jest tatą dziewczynki, nazywając ją córeczką tatusia i podkreślając, jak silna jest jego miłość. Po trzech miesiącach domysłów to był moment, na który wiele osób czekało, zwłaszcza że wcześniej aktor nie dawał jednoznacznych sygnałów.

Córeczka tatusia. Kocham cię, ponad życie napisał aktor.

Oczywiście pod wpisem pojawiła się fala komentarzy z gratulacjami od fanów.

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