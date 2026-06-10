Karolina Pajączkowska to dziennikarka i prezenterka, która w ostatnim czasie zyskała wyraźnie większą rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Królowa przetrwania", w którym dała się poznać widzom z bardziej emocjonalnej i wyrazistej strony. W show była jedną z bardziej widocznych uczestniczek. Jej słowa i zachowania wzbudzały sporo komentarzy wśród widzów i w mediach społecznościowych. W tamtym okresie podkreślała, że jest singielką i skupia się na sobie, jednak dziś jej życie prywatne wygląda zupełnie inaczej. Karolina Pajączkowska jest szczęśliwie zakochana. Teraz na jej instagramowym profilu pojawiły się kadry z partnerem Tomaszem, który jest wojskowym.

Karolina Pajączkowska nie ukrywa partnera. Co za słowa w kierunku ukochanego

Ostatnio było głośno o tym, że Karolina Pajączkowska uderzyła w produkcję i uczestniczki "Królowej przetrwania". Teraz dziennikarka ponownie wróciła na pierwsze strony tabloidów. 9 czerwca Karolina Pajączkowska podzieliła się z obserwatorami serią relacji na Instagramie, w których pokazała wspólne chwile ze swoim ukochanym. Powodem publikacji był wyjątkowy dzień, czyli urodziny jej partnera Tomasza. Jak relacjonowała, wspólnie wyruszyli do Krakowa. Pajączkowska nie kryła podekscytowania. W opisie wspólnych kadrów podkreśliła wdzięczność za jego obecność i wsparcie. W emocjonalnych wpisach zaznaczyła, że ostatnie miesiące nie były dla niej łatwe, jednak dzięki partnerowi odzyskała spokój i poczucie stabilizacji.

Ostatnie miesiące nie były łatwe, ale to ty sprawiłeś, że wreszcie poczułam się kochana i spokojna o przyszłość. W dzisiejszym świecie spotkać na honorowego i oddanego mężczyznę to rzadkość. Jestem szczęściarą podpisała ujęcia.

Karolina Pajączkowska wyjawiła także, że Tomasz dobrze dogaduje się z jej ukochanym synem.

A do tego wspaniały opiekun i najlepszy ''drugi tata'' skwitowała Karolina Pajączkowska na InstaStories.

Karolina Pajączkowska została zdradzona chwilę przed ślubem. Szokujące szczegóły

Karolina Pajączkowska w jednym z odcinków programu "Królowa przetrwania" wróciła wspomnieniami do trudniejszych doświadczeń w życiu uczuciowym. Przyznała, że dobrze zna uczucie odrzucenia oraz emocje związane z zakochaniem, które później kończyło się rozczarowaniem i bólem. Jak wyjawiła, były narzeczony zdradził Karolinę Pajączkowską z bliską jej osobą. O wszystkim dowiedziała się tuż przed ślubem.

Cieszę się, że to tego doszło przed ślubem, a nie po. Jego strata. Dzisiaj tak jak patrzę na ten związek i kilka poprzednich, myślę sobie, że dla wielu facetów byłam po prostu trofeum. I patrzyli na mnie jak na takie fajne światełko, przy którym można się ogrzać. I to boli komentowała w programie.

Pajączkowska zachwycona nowym partnerem. Pokazała czuła kadry / Fot. Instagram / karolina_pajaczkowska

Pajączkowska wychwala nowego partnera. Pokazała czuła kadry / Fot. Instagram / karolina_pajaczkowska

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