Tomasz Włosok i Malwina Buss znowu zostaną rodzicami. Przyszła mama podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych:

Heja, ostatnio mnie tu nie było zaczęła swój wpis.

Tomasz Włosok i Malwina Buss spodziewają się dziecka

Malwina Buss postawiła na prosty, bardzo osobisty komunikat: pokazała zdjęcia związane z ciążą i dała do zrozumienia, że to już zaawansowany etap. Aktorka nie ukrywała, że początki ciąży nie należały do najłatwiejszych:

Heja, ostatnio mnie tu nie było. Walka z całodziennymi mdłościami (które ktoś przez chyba żart nazwał porannymi albo śpiewaniem do kibla jak to mówi Tomek) i głównie spanie sprawiały, że chciałam tylko przetrwać ten okrutny czas, jakim jest pierwszy trymestr. Kac jednodniowy to jeszcze, ale jak trwa prawie trzy miesiące to już jest okrutne. Powoli wracam do żywych

Włosok i Buss od dawna funkcjonują w branży, ale prywatność dozują ostrożnie — tym bardziej ogłoszenie ciąży od razu wywołało falę emocji i gratulacji.

W sieci szybko pojawiły się ciepłe reakcje nie tylko od fanów, lecz także od osób z aktorskiego środowiska. Gratulacje przekazały m.in. Vanesa Aleksander, Olga Kalicka i Magdalena Lamparska. Sama atmosfera pod postami była jednoznaczna: dużo wsparcia i życzliwości dla przyszłych rodziców:

Ale fantastycznie

Gratulacje, dzielni! Z 2 jest mega fajnie, no worries!

Fajnych ludzi przybędzie

Włosok i Buss czekają na drugie dziecko

Dla pary to czas zmian, ale też powrotu do dobrze znanej roli. W październiku 2019 roku na świecie pojawiła się ich córka Jagoda, a dziś Tomasz Włosok i Malwina Buss przygotowują się na to, by po raz drugi zostać rodzicami.

Niedawno o tym, że spodziewa się drugiego dziecka poinformowała także Izabela Janachowska.

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