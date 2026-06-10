Serial "Ranczo" od lat cieszy się ogromną popularnością. Chociaż emisja formatu zakończyła się w 2016 roku, to fani nie zapomnieli o wyjątkowych odcinkach i historiach bohaterów z miejscowości Wilkowyje. Organizowali zjazdy i ciągle kontaktowali się z twórcami, prosząc o nowe epizody. Ich prośby zostały wysłuchane i aktorzy "Rancza" właśnie wrócili na plan serialu. Cezary Żak pochwalił się kadrami z Grażyną Zielińską. Pokazał się w słynnym stroju księdza. Głos w mediach społecznościowych zabrała także Marta Chodorowska, która 9 czerwca o poranku ruszyła na plan i nie kryła ekscytacji z powodu powrotu serialu. Wiele osób zastanawiało się, czy Ilona Ostrowska, znana w formacie jako Lucy, również pojawi się w "Ranczu". Teraz wszystko stało się jasne.

Ilona Ostrowska wystąpi w "Ranczu". Pokazała zdjęcie z planu

W maju aktorzy serialu "Ranczo" chwalili się ujęciami z pierwszych prób czytanych do nowych odcinków. Kadr pojawił się m.in. na instagramowym profilu Cezarego Żaka i wywołał lawinę komentarzy. Czujni fajni szybko wychwycili, że na zdjęciu zabrakło Ilony Ostrowskiej, która wciela się w rolę Lucy. 9 czerwca aktorka rozwiała wątpliwości i opublikowała w mediach społecznościowych kadr z planu filmowego. Potwierdziła, że zagra w nowych odcinkach. Uwagę zwrócił także podpis fotografii.

Lucy wróciła napisała Ilona Ostrowska w mediach społecznościowych.

Publikacja aktorki natychmiastowo spotkała się z lawiną komentarzy ze strony internautów i fanów serialu. Nie kryli podekscytowania przekazaną wiadomością.

No właśnie zastanawiałam się czy pani też wraca. Miłej pracy na planie pisała jedna z internautek.

Wspaniale. Nie mogę doczekać się nowych odcinków brzmiał kolejny komentarz.

Co wiemy o nowych odcinkach "Rancza"? Reżyser serialu ujawnił szczegóły

W mediach pojawiają się nowe informacje o odcinkach "Rancza". Szczegóły na temat powrotu kultowego serialu ujawnił reżyser Wojciech Adamczyk, który wystąpił w audycji "Czas pogody" w radiowej Jedynce. Jak się okazało, fani mogą liczyć na sześć odcinków, które mają być podsumowaniem całej historii. Twórcy podkreślą w historii, że od emisji ostatnich epizodów minęło aż dziesięć lat.

To będzie zupełnie inna opowieść, zaskakująca pod wieloma względami. Do tej pory każdy odcinek 'Rancza' był mniej więcej zamkniętą opowieścią. Tu będzie jedna opowieść podzielona na sześć odcinków. Nawet się zastanawiamy, czy nie wprowadzić przed każdym odcinkiem takiego 30-sekundowego przypomnienia dla widzów opowiadał reżyser serialu.

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