Viki Gabor rozpoczęła swoją karierę od udziału w "The Voice Kids". Program stał się dla niej przepustką do dalszej kariery. Niedługo później młoda wokalistka zwyciężyła Eurowizję Junior. Na tym jednak nie poprzestała. Obecnie Viki Gabor wydaje nowe płyty i piosenki. Fani uwielbiają jej hity "Afera" oraz "Superhero". Tłumnie przychodzą na koncerty, które odbywają się w całej Polsce. Chociaż Viki Gabor ma grono miłośników, to w mediach społecznościowych nie brakuje nieco mniej przychylnych komentarzy na jej temat. Ostatni występ wokalistki rozpętał medialną dyskusję.

Viki Gabor wystąpiła na koncercie plenerowym. Internauci ruszyli z komentarzami

Sezon koncertowy trwa w pełni. Viki Gabor ma wypełniony grafik i stale występuje w różnych miejscach. Już wkrótce zagra koncerty w Grudziądzu, Złotowie i Radomiu. 7 czerwca wokalistka zaprezentowała swoje utwory na Dniach Grodkowa. Nagrania z występu natychmiast pojawiły się w sieci i zainteresowały internautów. Pod publikacjami pojawiło się sporo komentarzy. Niektórzy zwrócili uwagę na problemy ze zrozumieniem słów w piosenkach, które śpiewała Viki Gabor.

Nic nie rozumiem. Ktoś przetłumaczy? napisał jeden z internautów na TikToku.

Taki fajny głos. Po co tak z nim kombinować? brzmiał kolejny komentarz.

Z dykcją coraz gorzej czytamy w sekcji komentarzy.

Mimo gorzkich słów ze strony niektórych internautów, w mediach społecznościowych nie zabrakło także komplementów w kierunku Viki Gabor. Wiele osób doceniło talent muzyczny wokalistki.

Ale wygląda i cudowny głos. Pięknie napisała internautka.

Pięknie zaśpiewała czytamy.

Viki Gabor musiała tłumaczyć się po Eurowizji. Wszystko przez punkty dla Izraela

W ostatnim czasie było głośno o Eurowizji i punktacji polskiego jury, w którym znalazła się m.in. Viki Gabor. Kontrowersje wzbudzał fakt, że członkowie przyznali pierwsze miejsce Izraelowi. Viki Gabor ujawniła w mediach społecznościowych swoje głosy na Eurowizji. Noam Bettan z utworem "Michelle" otrzymał od wokalistki równe 0 punktów. Viki Gabor nie kryła oburzenia krytyką, która spadła na nią po finale konkursu. Otwarcie przyznała, że zawiodła się na osobach, które w nią zwątpiły.

Szkoda, że tyle z was we mnie zwątpiło. Na mojej karcie głosowania piosenka z Izraela była na 24. miejscu z 24 miejsc! I z tym was zostawiam. Wielokrotnie dodawałam storki poruszające temat Palestyny i zawsze będę za #freepalestine przekazała na swoim instagramowym profilu.

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