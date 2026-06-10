Viki Gabor w ogniu krytyki po występie. Lawina komentarzy
Viki Gabor nie zwalnia tempa i stale koncertuje. Wokalistka wystąpiła na Dniach Grodkowa. Po koncercie piosenkarki w mediach społecznościowych nie zabrakło komentarzy. Nie wszyscy byli zachwyceni jej występem. Co nie spodobało się internautom?
Viki Gabor rozpoczęła swoją karierę od udziału w "The Voice Kids". Program stał się dla niej przepustką do dalszej kariery. Niedługo później młoda wokalistka zwyciężyła Eurowizję Junior. Na tym jednak nie poprzestała. Obecnie Viki Gabor wydaje nowe płyty i piosenki. Fani uwielbiają jej hity "Afera" oraz "Superhero". Tłumnie przychodzą na koncerty, które odbywają się w całej Polsce. Chociaż Viki Gabor ma grono miłośników, to w mediach społecznościowych nie brakuje nieco mniej przychylnych komentarzy na jej temat. Ostatni występ wokalistki rozpętał medialną dyskusję.
Viki Gabor wystąpiła na koncercie plenerowym. Internauci ruszyli z komentarzami
Sezon koncertowy trwa w pełni. Viki Gabor ma wypełniony grafik i stale występuje w różnych miejscach. Już wkrótce zagra koncerty w Grudziądzu, Złotowie i Radomiu. 7 czerwca wokalistka zaprezentowała swoje utwory na Dniach Grodkowa. Nagrania z występu natychmiast pojawiły się w sieci i zainteresowały internautów. Pod publikacjami pojawiło się sporo komentarzy. Niektórzy zwrócili uwagę na problemy ze zrozumieniem słów w piosenkach, które śpiewała Viki Gabor.
Nic nie rozumiem. Ktoś przetłumaczy?
Taki fajny głos. Po co tak z nim kombinować?
Z dykcją coraz gorzej
Mimo gorzkich słów ze strony niektórych internautów, w mediach społecznościowych nie zabrakło także komplementów w kierunku Viki Gabor. Wiele osób doceniło talent muzyczny wokalistki.
Ale wygląda i cudowny głos. Pięknie
Pięknie zaśpiewała
Viki Gabor musiała tłumaczyć się po Eurowizji. Wszystko przez punkty dla Izraela
W ostatnim czasie było głośno o Eurowizji i punktacji polskiego jury, w którym znalazła się m.in. Viki Gabor. Kontrowersje wzbudzał fakt, że członkowie przyznali pierwsze miejsce Izraelowi. Viki Gabor ujawniła w mediach społecznościowych swoje głosy na Eurowizji. Noam Bettan z utworem "Michelle" otrzymał od wokalistki równe 0 punktów. Viki Gabor nie kryła oburzenia krytyką, która spadła na nią po finale konkursu. Otwarcie przyznała, że zawiodła się na osobach, które w nią zwątpiły.
Szkoda, że tyle z was we mnie zwątpiło. Na mojej karcie głosowania piosenka z Izraela była na 24. miejscu z 24 miejsc! I z tym was zostawiam. Wielokrotnie dodawałam storki poruszające temat Palestyny i zawsze będę za #freepalestine
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby TikTok i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Zobacz także: