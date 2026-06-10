Joanna Opozda to popularna aktorka. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w produkcjach "Barwy szczęścia", "Wygrać marzenia" oraz "Pech to nie grzech". Jest absolwentką szkoły aktorskiej w Krakowie. Oprócz pasji do grania Joanna Opozda przez lata pracowała także jako modelka. Zachwycała w różnych reklamach. Wygląda na to, że w najbliższym czasie planuje rozwijać się w tej dziedzinie, o czym poinformowała na swoim instagramowym profilu.

Joanna Opozda oficjalnie to ogłosiła. Wraca do modelingu. "Ostatnio dużo się dzieje"

Jakiś czas temu Opozda zwróciła się do fanów z pilnym apelem na swoim instagramowym profilu. 9 czerwca aktorka opublikowała w mediach społecznościowych bardziej optymistyczne wiadomości. Pokazała nagrania z sesji zdjęciowej. Ubrana w eleganckie kreacje pozowała do obiektywu. Po zobaczeniu tych kadrów nikt nie ma wątpliwości, że Joanna Opozda czuje się w modelingu jak ryba w wodzie. W krótkim opisie nagrań aktorka przekazała wiadomość na temat swojej kariery. Gwiazda na stałe wraca do branży modowej i zaznaczyła, że ostatni czas był dla niej niezwykle intensywny.

Cześć kochani. Wracam z krótkim updatem. Ostatnio dużo się dzieje, o tym trochę później. Już teraz jednak dzielę się z wami kulisami sesji (...). Tak. Wracam do modelingu napisała szczęśliwa Joanna Opozda na swoim instagramowym profilu.

Aktorka zdaje sobie sprawę z faktu, że jej ogłoszenie może wzbudzić lawinę komentarzy. Postanowiła od razu rozwiać wątpliwości i zapewnić obserwatorów, że jej powrót do modelingu nie oznacza zakończenia kariery aktorskiej. Przekazała także, że jest bardzo podekscytowana nowymi wyzwaniami zawodowymi.

Nie, nie rezygnuję z aktorstwa. Jestem bardzo podekscytowana. Trzymajcie kciuki skwitowała Joanna Opozda.

Pod publikacją nie zabrakło pozytywnych komentarzy. Internauci gratulowali Joannie Opoździe. Nie zabrakło także wpisów na temat tego, że uroda aktorki idealnie pasuje do świata modelingu.

Joanna Opozda o ciemnych stronach modelingu i aktorstwa. "Byłam traktowana przedmiotowo"

Jakiś czas temu ukazał się wywiad z Joanną Opozdą, która opowiedziała o początkach swojej pracy. Działalność w modelingu była utrudnieniem do wymarzonej kariery aktorskiej. Wyjawiła, jak ją traktowano.

Mówi się, że uroda pomaga: owszem, czasem tak, ale w pewnych sferach życia bardzo przeszkadza. Zaczynałam od modelingu, wielokrotnie byłam traktowana przedmiotowo: ''Modeleczka, która wymyśliła sobie studia teatralne''. Jak już poszłam na studia, czułam się trochę jak legalna blondynka. Wyczuwałam, że niektórzy profesorowie i koledzy uważali, że może nie powinnam tam być, więc mocno wzięłam się za siebie, bardzo dużo się uczyłam, chciałam być dobra, również z teorii. Pracowałam nad sobą dwa razy ciężej i zaczęłam odnosić sukcesy mówiła dla Wprost.

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