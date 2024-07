Kilka dni temu Anna Mucha na swoim blogu skomentowała wypowiedź Katarzyny Zielińskiej, która stwierdziła ostatnio, że już od trzech lat jest na diecie (czytaj: Anna Mucha szydzi z Kasi Zielińskiej). "Przeraża mnie to i współczuję" napisała Anna Mucha, która przy okazji oznajmiła, że na swojej stronie będzie polecać najlepsze knajpy i restauracje.

Reklama

Mucha nie musiała długo czekać na odpowiedź Katarzyny Zielińskiej. Aktorka znana z serialu "Barwy szczęścia" na swoim blogu wyśmiała "jajcaną aferę".

- Żal mi osób, które zamiast książek i dobrych magazynów wybierają portale plotkarskie. Nie rozumiem dlaczego wypowiedz o zdrowym odżywianiu (polecam najpierw przeczytanie całej wypowiedzi w Peso Perfecto... swoją drogą niezły zasięg ma to pismo :) czego gratuluję!!!!) przerodził się w internecie w "plotkarski news" o wieloletnim zagładzaniu się w ciągu tygodnia i zapychaniu się jajkami i wodą w weekend.

Wiem, wiem... Nie jestem aferzystką, nie mam takiej potrzeby "promowania się"... Pewnie autor "jajcanej afery" wychodził z założenia, że lepszy byle jaki news niż żaden... Tylko po co wciągać w to jeszcze jajka... Tak przed Wielkanocą!!! Biedne kury...

P.S. A swojego bloga nie zamierzam przekształcać w blog kulinarny ani w nim komentować ogródka koleżanek... - czytamy na katarzynazielinska.bloog.pl

Ciekawe co na to Anna Mucha. Czy to początek wojny pomiędzy aktorkami?

Zobacz także

Reklama

kb