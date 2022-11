Zakochani Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Na palcu prezenterki błyszczy pierścionek! [ZDJĘCIA]

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zostali nowymi prowadzącymi "Pytanie na śniadanie" ! To zupełnie nowa para prowadzących program śniadaniowy TVP2 - takiej pary jeszcze nie było. Kogo zastąpią? Wiadomo, że wejdą na antenę zamiast Macademian Girl i Roberta El Gendy'ego. Macademian Girl odniosła się do decyzji władz Telewizji Polskiej w jednym z postów: (.. .) To prawda, że nie będziesz już w PnŚ? - dopytywała fanka. Tak, to prawda - odpisała Macademian Girl. A dlaczego nie jesteś już w PnŚ? - zapytała internautka. Bo podjęto decyzję, żeby wymienić nas na inną parę. Dlaczego? O to już pytaj producentów programu, bo ja nie mam odpowiedzi - odpowiedziała Tamara. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno pod uwagę był brany gwiazdor "M jak miłość", Mikołaj Roznerski . Jak dotąd, informacja ta nie została potwierdzona ani przez Mikołaja Roznerskiego, ani władze TVP. Zobacz także: Złote sandały na lato w stylu Katarzyny Cichopek z "M jak miłość". Znaleźliśmy niemal identyczne 40 proc. taniej Uważacie, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski sprawdzą się w roli nowych prowadzących "Pytanie na śniadanie"? To dla nich zupełna nowość! Będą lepsi od Roberta El Gendy i Macademian Girl? Jak myślicie?