Wyszło na jaw co w przeszłości łączyło Caroline Derpieński i Stuu. To stało się w 2020 roku

Caroline Derpieński i STUU to osoby, o których zdecydowanie mówi się najgłośniej w ostatnich tygodniach. Ona sławna po występie u Kuby Wojewódzkiego i w "Damach i Wieśniaczkach", on po prawdzie, która wyszła na jaw ws. wykorzystywania nieletnich.

Caroline Derpieński dopiero od niedawna pojawia się na salonach i zapraszana jest do różnych show. STUU już od dwóch lat nie pojawia się na YouTubie i do niedawna było o nim cicho. Parę dni temu okazało się, że mężczyzna popełnił przestępstwo, jakim jest wykorzystywanie nieletnich. Co łączy te dwie postaci?

Afera z youtuberami "Pandora Gate"

Sylwester Wardęga 3 października postanowił podzielić się z fanami, zdobytymi dowodami ws. wykorzystywania dzieci. Najpierw zrobił stream, a następnie na serwisie YouTube opublikował nagranie, które wstrząsnęło nie tylko polskim YouTubem, ale również całym społeczeństwem.

"Mroczna tajemnica Stuu i youtuberów: Pandora Gate (Boxdel, Dubiel, Fagata)" - to fillm, który opisuje tajemnice youtuberów. Chodzi tu przede wszystkim o upijanie i dawanie używek nieletnim, a następnie wykorzystywanie ich seksualnie.

YouTube@STUU

STUU zaprosił Caroline Derpieński

Jak się okazuje Caroline Darpieński i STUU mieli okazję się poznać. Grupa zaprzyjaźnionych yotuberów trzy lata temu postanowiła zabawić się w "Tindera". Zaprosili do swojego domu potencjalne kandydatki, aby te mogły wybrać kogoś z ekipy na randkę. Jedną z dziewczyn zaproszonych do zabawy była Caroline Derpieński. Nastolatka nie była wtedy jeszcze Caroline Derpieński ze Stanów, tylko Karoliną z Białegostoku, która przedstawiała się wszystkim jako modelka. Wyglądała wtedy zupełnie inaczej niż dziś. Miała długie blond włosy w naturalnym kolorze i nie słychać było amerykańskiego akcentu, który szybko wyrobiła sobie, wyjeżdżając z Polski.

YouTube@STUU

Karolina wybrała trzech chłopaków, którzy najbardziej jej się spodobali. Uznała, że to z nimi mogłaby wybrać się na randkę. Był to m.in. Marcin Dubiel i Stuart Burton (STUU). STUU dostał nawet "super like".

Być może poznałam faceta swoich marzeń - powiedziała Caroline, kiedy STUU powiedział, że kupi jej nowy telefon.

Teraz z informacji, które publikuje celebrytka, wiemy, że dostaje dużo bardziej cenne przedmioty niż telefon.

Źródło: YouTube