Wyszczuplające jeansy w Lidlu stały się hitem! Kosztują 45 złotych i wyglądają identycznie jak z Zary

Projektanci w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021 przekonują nas, że na szczęście nie musimy rezygnować w tym roku z naszych ulubionych skinny jeans. Oczywiście w naszej szafie jesienią powinny znaleźć się nie tylko rurki, ale również jeansy z szerokimi nogawkami i wysokim stanem czy balloon jeans. Jeśli jednak jesteś przywiązana do skinny jeans i to właśnie w tych spodniach chcesz przechodzić większość zimnych miesięcy, mamy idealną propozycją, którą udało nam się upolować w Lidlu. Mowa o ciemnych, prawie czarnych skinny jeans z bardzo modnymi przetarciami. Spodnie kosztują zaledwie 44,99 zł i wyglądają jak jedne z topowych modeli w H&M czy w Zarze.

Tak wyglądają jeansy z Lidla za 44,99 zł. Jeansy dostępne są w rozmiarach od 34 do 44. Dopasowują się do każdego kształtu ciała, dzięki temu że niezwykle elastyczne, a przez to ultrawygodne! W Zarze znajdziecie wiele podobnych modeli, kosztują one tam prawie 3 razy tyle - dokładnie 119,99 zł

Ciemne skiny jeans z przetarciami były lansowane na wybiegach m.in. u Brandona Maxwella, który zestawił je bardzo klasycznie - z białą koszulką, kraciastą marynarką i z ciemnobrązowymi wysokimi kozakami na słupku.

Skusisz się na podobne spodnie? Bo my zdecydowanie tak!