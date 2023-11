Czy Basia Kurdej-Szatan jest na zawodowym zakręcie? Ostatnio media rozpisują się o tym, że gwiazda nie wygrała „Tańca z Gwiazdami”, mimo że była faworytką, i dlatego też nie dostanie programu, który pierwotnie miała prowadzić w Polsacie. Na dodatek scenarzyści „M jak miłość” mają pozbyć się z serialu Joanny, bohaterki Kurdej-Szatan... Ile jest w tym prawdy?

To nieprawda, nie ma takich planów - mówi "Party" Karolina Baranowska, PR produkcji serialu.

Co na to sama Basia?

To bzdura. Nie wyrzucą mnie z „M jak miłość” – mówi „Party” aktorka.

Co z teorią, że „jej gwiazda przygasa”?

A niech sobie gdybają, to się wszystko jeszcze okaże, jak będzie w przyszłym roku. Nie lubię, jak jest pisana o mnie nieprawda. To mi się nie podoba, ale co mam zrobić? – mówi nam się gwiazda.