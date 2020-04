Wyprzedaże 2020. Te buty z Zary są ultrasłodkie i ultrawygodne!

Szukasz idealnych butów na wiosnę? Postaw na ultrawygodne i ultrasłodkie... balerinki! Znajdziesz je w popularnej sieciówce Zara. Balerinki to pozycja obowiązkowa w waszej szafie, jeśli nie przepadacie za szpilkami! Balerinki w kolorze pudrowego różu w Zarze możecie upolować na wyprzedaży za 99,99 zł (wcześniej 139,99 zł).

Zobacz także: Wyprzedaże wiosna 2020 w Zara, Reserved, H&M. Oto 6 rzeczy, które po prostu musisz mieć

Balerinki to po prostu idealne rozwiązanie dla kobiet, które nie chcą cały czas chodzić w sneakersach, ale cenią sobie komfort. Jeśli nie jesteś zwolenniczką szpilek lub koturnów (powiedzmy sobie szczerze, one nie są wygodne!), balerinki idealnie je zastąpią - zwłaszcza w przypadku looków z sukienką w roli głównej - stworzysz z nimi romantyczny look, idealny na przykład na randkę. Balerinki możesz również bez skrępowania nosić z mom jeans lub slouchy jeans. Możliwości jest wiele!

Zobacz także: Wyprzedaże wiosna 2020 w Zara. Oto najmodniejsze buty od 49 złotych!

Przepiękne balerinki kupicie w Zarze. Wcześniej kosztowały 139,99 zł - teraz mogą być twoje za 99,99 zł. Są dostępne w sklepie Zara online. Balerinki są wykonane ze skóry, są totalnie mięciutkie! Sama cholewka również!

Jak wam się podobają balerinki z Zary? My się w nich zakochaliśmy! PS. Mamy już je w szafie - i zapewniamy was, wygodniejszych butów na wiosenne spacery nie znajdziecie.