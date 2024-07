Filip Chazjer sprawdził na kogo zagłosowali Polacy w wyborach do Sejmu 2015. Wśród pytanych jedna odpowiedź kładzie na łopatki. Młody wyborca oddał kartę do głosowania mamie. A ta podobno wybrała... Wisławę Szymborską.

W wuborczą niedzielę Filip Chajzer pracował nad kolejnym materiałem dla Dzień Dobry TVN. Oczywiście dotyczącym wyborów. Dziennikarz sprawdził, jakie nastroje mają Polacy tuż przed ogłoszeniem wyników i na kogo oddali głos. Wśród nich znalazł się pewien młody człowiek, który - jak sie okazało - na wyborach był, ale kartę oddał mamie. Uważa bowiem, że starsi lepiej wiedzą, na kogo zagłosować. Jak się okazało, jego rodzicielka wybrała... Wisławę Szymborską. Tak przynajmniej mówi...

Oddałem mamie kartę. Dorośli lepiej wiedzą niż my. Co prawda młodzieży nie pomoże (ta poradzi sobie sama!), ale już starsi ludzie będą mieli na pewno lepiej np. babcia! - mówił młody wyborca.

Wyborcy gratulujemy oddanego głosu, a Filipowi materiału! Musicie to zobaczyć!

