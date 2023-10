Wojciech Gola, były uczestnik "Warsaw Shore", podarował Wiktorii Gąsiewskiej kwiaty i... zaczęło się! W mediach pojawiły się spekulacje, że Gola i Gąsiewska zaczęli się ze sobą spotykać. Sami zainteresowani milczeli, do teraz! Zobaczcie, co włodarz "Fame MMA" powiedział nam o relacji z piękną aktorką. Jego słowa nie uciszą plotek...

Gola i Gąsiewska spotykają się ze sobą?

Wystarczyło jedno zdjęcie i od kilku dni Gąsiewska oraz Gola są na językach. Ale czy rzeczywiście jest o czym plotkować? Wiktorię i Wojtka po raz kolejny spotkaliśmy na imprezie "Speed Games" i... postanowiliśmy zapytać o ich relację. Oczywiście oboje nie byli zbyt wylewni, Gąsiewska zdradziła nam jednak, że Golę poznała właśnie podczas tych wyścigów. Co z kolei powiedział nam Wojtek?

Wiktoria uwielbia kwiaty, a ja lubię dawać kwiaty. Ogólnie o życiu prywatnym nie chciałbym rozmawiać. Nie zawsze musi być okazja, żeby dawać kwiaty - mówił nieco zawstydzony Wojtek.

Co ciekawe, ostatnio Adam Zdrójkowski, były partner Wiktorii, a prywatnie kolega Wojtka, przestał obserwować go na Instagramie. Zobaczcie, jak na to zareagował Gola! TYLKO U NAS.