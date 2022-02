Witolda Paszta po śmierci żony uratowała rodzina: "Mam dla kogo żyć" - mówił w wywiadach

Śmierć Witolda Paszta zasmuciła świat mediów. Uwielbiany założyciel zespołu VOX oraz juror "The Voice Senior" odszedł w wieku 68 lat. Chociaż w ostatnich latach życie go nie rozpieszczało, niedawno powrócił do telewizji, gdzie dzielił się swoim uśmiechem i dobrem, którym obdarowywał każdego. Wiadomość o jego śmierci zszokowała fanów, chociaż nie było tajemnicą, że Witold Paszt walczy o zdrowie. Muzyk nie pojawił się na finale "The Voice Senior" jednak wówczas jeszcze nikt nie przypuszczał najgorszego. Witold Paszt na swoich mediach społecznościowych był aktywny niemalże do końca. Ostatni wpis na jego Instagramie pojawił się zaledwie tydzień temu... Witold Paszt nie żyje. Ostatnie zdjęcia muzyka Witold Paszt nie żyje. O śmierci ukochanego ojca poinformowały jego córki - Natalia i Aleksandra. Witold Paszt odszedł 18 lutego 2022 roku wieczorem w otoczeniu swoich najbliższych: wnuczek, córek, zięciów a także swoich ukochanych zwierząt. Jego śmierć przyszła nagle. Pogrążone w żałobie córki, w oświadczeniu przyznały, że "los nagle się odwrócił i przyszły niespodziewane komplikacje". Witold Paszt zmarł niemalże równo cztery lata po swojej ukochanej żonie Marcie Paszt, za którą tęsknił do końca swoich chwil. Witold Paszt i Marta Paszt byli razem 50 lat , okrutna śmierć ukochanej muzyka rozłączyła ich ale jak się okazało nie na długo... Witold Paszt był aktywny w mediach społecznościowych niemalże do końca swoich dni. Jego ostatni wpis na Instagramie pojawił się zaledwie tydzień temu. Wówczas pogratulował Krzysztofowi Prusikowi wygranej w "The Voice Senior'" Uzdolniony uczestnik startował w talent show w drużynie Witolda Paszta. Juror żałował, że nie może towarzyszyć mu w chwili triumfu, jednak miał nadzieje,...