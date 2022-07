Wiktoria Gąsiewska uderzyła pięścią w samochód innego kierowcy. Teraz się tłumaczy. Nie uspokoiła fanów

Wiktoria Gąsiewska do tej pory kojarzyła się z piękną burzą loków. Młoda aktorka postawiła na bardzo efektowną metamorfozę. Internauci ledwo ją rozpoznali! Tym razem zdecydowała się na grzywkę a ten pomysł na szybką i zauważalną zmianę wizerunku wprawił jej fanów w zachwyt. Lekki nieład i asymetria w wykonaniu Wiktorii Gąsiewskiej to strzał w dziesiątkę, my nie możemy oderwać od niej wzroku! Zobacz także: Wiktoria Gąsiewska pokazała się topless w filmie "W lesie dziś nie zaśnie nikt": "Pojawiły się pytania, czy to były moje piersi!" Wiktoria Gąsiewska w grzywce Grzywka to trend, który zdecydowanie nie straci swojej pozycji w świecie mody. Od zawsze posiada miliony swoich zwolenniczek. Jednak odpowiednie dobranie cięcia do kształtu twarzy gra tutaj kluczową rolę. W końcu fryzura to istotny element ogólnego odbioru twarzy, przy czym może podkreślić zalety ale również uwypuklić wady naszej urody. Na szczęście w przypadku Wiktorii Gąsiewskiej nie ma nowy o jakichkolwiek uchybieniach. Jej nowa fryzura wprawiła internautów w zachwyt. Aktorka zdecydowała się na grzywkę - niby mało wymagająca zmiana ale za to jaka efektowna! Wiktoria w nowym looku prezentuje się jak milion dolarów, a fani nie szczędzą jej komplementów: - O wow!🔥🔥🔥PETARDA! - Daaaaamn🔥 swag jest🙌 - 🔥🔥🔥🔥🔥 KOBIETA OGIEŃ 🔥 - Ile Ty masz włosów 🙈😍♥️ Internauci przyznali, że na początku w ogóle nie poznali jej na zdjęciu. Z podziwem zaczęli porównywać ją do Jennifer Lopez, Penelope Cruz lub Marceliny Zawadzkiej. Też widzicie podobieństwo, do którejś z tych pań? Zobacz także: Anita Sokołowska zmieniła fryzurę. Gwiazda "Przyjaciółek" zdecydowała się na modną grzywkę Wiktoria...