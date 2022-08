Wiktoria Gąsiewska i pechowy koniec wakacji. Aż polały się łzy! 

Wiktoria Gąsiewska po rozstaniu z Adamem Zdrójkowskim nie może narzekać na brak zainteresowania. Ostatnio na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w bikini, a w sieci zawrzało. Można by pomyśleć, że aktorka postanowiła się od wszystkiego oderwać i odpocząć w ciepłych krajach. Okazuje się, że natłoku obowiązków, Wiktoria postanowiła na chwilę zwolnić i przemyśleć kilka kwestii. Zobacz także: Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski na okładce Party. Aktorka opowiedziała o hejcie, jaki na nią spadł Wiktoria Gąsiewska dzieli się przemyśleniami po rozstaniu z Adamem Zdrójkowskim Wiktoria Gąsiewska nie ma chwili spokoju od czasu rozstania z Adamem Zdrójkowskim . Młoda aktorka pojawiła się na językach mediów po tym jak została przyłapana z tancerzem - Jakubem Lipowskim, na czułych gestach. Niedługo później Gąsiewska potwierdziła oficjalnie, że jej związek nie przetrwał próby czasu, a ona i Adam to już przeszłość. Wiktoria szybko uporała się z rozstaniem, o czym świadczą jej zdjęcia na Instagramie. Jeszcze niedawno mogliśmy oglądać wspólne zdjęcia Wiktorii i Adama. Niestety jest to już przeszłość. Teraz Gąsiewska stawia na siebie, a w jej mediach społecznościowych właśnie pojawiło się gorące zdjęcie w bikini, które aktorka opatrzyła swoimi przemyśleniami. I budzę się dziś z myślami.. •mamy nowy dzień •zobacz ile świat ma do zaoferowania •ale pyszne śniadanko! •bądź dobra, dla siebie i innych •zrób dziś coś z czym długo zwlekałaś •od czasu do czasu zerknij na zdjęcia z wakacji i wyobraź sobie ze już niedługo znów będzie ciepło i przyjemnie... OK. Wstaje🤪 Tak kochani, miałam czelność wyspać się w poniedziałek i wyspałam się za Was...