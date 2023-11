Reklama

Czwarta edycja programu „Agent-Gwiazdy” dopiero wiosną, a już wiadomo, że będzie gorąco! A wszystko za sprawą dwójki uczestników, którzy będą toczyć ze sobą wojnę. Nie uwierzycie, o co poszło Miśkowi Koterskiemu i Violi Kołakowskiej! Zobaczcie...

Zobacz: TVN ujawnił pełen skład czwartej edycji "Agent Gwiazdy"!

Kontrowersje w czwartej edycji "Agent-gwiazdy"!

To może być jedna z najbardziej kontrowersyjnych edycji programu w jego dotychczasowej historii. W „Agencie” pojawi się Edyta Górniak, po której wszyscy spodziewają się wielu emocjonujących sytuacji. Jednak to nie ona wywołała pierwszy konflikt, a Viola Kołakowska i Misiek Koterski. Konflikt między gwiazdami przeniósł się do programu i przed kamerami zobaczymy prawdziwą wojnę! A wszystko przez nieprzychylny komentarz na temat Kołakowskiej...



Jak podaje „Fakt” między gwiazdami doszło do nieprzyjemnej rozmowy, skutkiem której była seria złośliwości.

Ona poza kamerami opowiadała, że miała zagrać w filmie o Jamesie Bondzie i mogła zrobić wielką karierę na świecie. On to obśmiał i otwarcie stwierdził, że jej nie wierzy. Wtedy zaczęła się jatka – zdradził informator „Faktu”.

Tego Kołakowska nie mogła wybaczyć aktorowi i ich napięta relacja będzie pokazana w programie „Agent-Gwiazdy”. Sądzicie, że ten konflikt przyczyni się do większej oglądalności show!

Misiek Koterski

ONS

Reklama

Viola Kołakowska na premierze filmu "Jak pies z kotem"