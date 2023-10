Dla Viki Gabor ostatni rok to pasmo sukcesów. Choć w lipcu kończy dopiero 13 lat, młodziutka gwiazda ma już na koncie finał "The Voice Kids", a potem wygrane preselekcje do Eurowizji Junior i wielki sukces - zwycięstwo w całym konkursie!

Jak Wiktoria godzi muzykę i życie gwiazdy ze szkołą? Okazuje się, że całkiem nieźle! Piątą klasę skończyła z czerwonym paskiem. Choć z jednym przedmiotem ma kłopot... Jakim? Zobaczcie sami!

Wiktoria zachwyciła swoim talentem eurowizyjną publiczność: