Viki Gabor, w związku z olbrzymim zainteresowaniem utworem „Superhero”, udostępniła oficjalny teledysk do piosenki. Klip nasycony jest kolorami, młodzieńczą energią i radością. Klip został nakręcony w malowniczych lokacjach województwa dolnośląskiego, które jest partnerem JESC 2019. Za produkcję teledysku odpowiadają Pascal Production – twórcy teledysków „Lay Low” Roksany „Roxie” Węgiel czy „Nie mów mi nie” Marty Gałuszewskiej.

Viki Gabor zaprezentowała swoją piosenkę na Eurowizję dla dzieci. Czy jej utwór "Superhero" ma szansę na wygraną?

Autorami utworu "Superhero" są: Patryk Kumór i Lanberry, którzy napisali tekst do utworu „Anyone I Want To Be” – to właśnie z tym singlem Roksana Węgiel triumfowała na Eurowizji Junior rok temu, zapewniając Polsce historyczne zwycięstwo – oraz Dominic Buczkowski-Wojtaszek.

Myślicie, że "Superhero" też ma szansę na wygraną? My uważamy, że tak!

East News

Viki, trzymamy za ciebie kciuki!