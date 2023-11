Reklama

Victoria i David Beckhamowie są o krok od rozwodu? W mediach już od jakiegoś czasu pojawiają się plotki o rozstaniu tej słynnej pary. I choć zaledwie miesiąc temu pojawili się razem na ślubie Meghan Markle i księcia Harry'ego, plotki na temat ich rozstania znów wróciły. Para, która pobrała się 19 lat temu i jest jedną z najpopularniejszych na świecie, wychowuje razem czworo dzieci. Teraz brytyjskie media donoszą, że decyzja o rozstaniu pary zapadła podczas ślubu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Gazety miały zdjęcia, na których było widać, że Beckhamowie wyglądają na pokłóconych. Co na to rzecznik słynnej pary? Zabrał głos!

- Nie ma żadnego powodu do oświadczenia. Nie ma żadnego rozwodu. To fałszywe informacje - powiedział rzecznik sławnej pary.

Co na to sama para? Jak zdradził w "The Mail" znajomy pary, Victoria Beckham po przeczytaniu tego newsa, zadzwoniła do Davida Beckhama i powiedziała: "Rozwodzisz się ze mną?".

"Victoria była bardzo zaskoczona, ale uznała, że to całkiem zabawne. Śmieszyło ich to, ponieważ jest takie niedorzeczne. Są zadziwieni, że tyle ludzi w to uwierzyło i że tak szybko się rozeszło" - zdradził znajomy pary.

Tuż po plotkach o rozwodzie, Victoria pokazała na Instagramie urocze zdjęcie z córką:

Czy na książęcym ślubie wyglądali na pokłóconych?