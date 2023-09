Marcin Hakiel raczej nie będzie zadowolony, kiedy przeczyta wpis uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia", również tancerki. Ta bowiem ma spore zastrzeżenia co do jego... działań. Dała mu radę, ale przy okazji wbiła drobną szpilę. Co napisała?

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wbija szpilę Marcinowi Hakielowi

Ostatni czas jest dla Marcina Hakiela bardzo intensywny - rozstanie z partnerką, głośny wywiad w programie Kuby Wojewódzkiego, a do tego powrót dzieci do szkoły, którymi opiekuje się naprzemiennie z Kasią Cichopek. Poza tym niedawno do sieci trafiły zdjęcia sugerujące, że Marcin Hakiel znów jest zakochany!

On sam jednak nie skomentował tych plotek, a w zamian zaczął zasypywać internautów tanecznymi nagraniami. Opublikował już m.in. film, jak tańczy pod blokiem, w metrze czy... na chodniku. To ostatnie nagranie należy do tych najświeższych i zwróciło szczególną uwagę Anity Szydłowskiej, uczestniczki jednej z pierwszych edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Anita również jest zawodową tancerką, a kadry z parkietu pokazuje co jakiś czas na swoim Instagramie. Nie jest więc dużym zaskoczeniem, że postanowiła skomentować post innego miłośnika tańca. Zadziwiające jest natomiast to, co dokładnie napisała.

Uczestniczka "ŚOPW" dość krytycznie podeszła do filmików publikowanych przez Marcina Hakiela, stwierdzając, że nie wie, dlaczego jeszcze nie został polskim Derekiem Hough. Na końcu z kolei uznała, że nie widać, by nawet jemu sprawiało to radość.

- A ja się zastanawiam - dlaczego zawodowy tancerz nagrywa takie rolki, zamiast być polskim @derekhough? To też taneczne reelsy, ale na zupełnie innym poziomie. Nie widzę, żeby to sprawiało prawdziwą przyjemność i dawało satysfakcję, ale może się mylę?

Póki co Marcin Hakiel nie odniósł się do wpisu "koleżanki po fachu".