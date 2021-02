TYLKO U NAS: Wielki debiut Agnieszki Woźniak-Starak! Zagrała razem z Julią Wieniawą!

W takiej roli jej jeszcze nie widzieliśmy! Agnieszka Woźniak-Starak jest współprowadzącą "Dzień dobry TVN", prowadzi też swoją audycję w radiu Newonce. W Walentynki zadebiutuje w nowej roli – usłyszymy ją w nowym projekcie Nataszy Parzymies – w słuchowisku "Random". W role głównych bohaterów wcielają się Julia Wieniawa oraz Maciej Musiałowski. Głosu tytułowej aplikacji użycza właśnie Agnieszka! Dlaczego zdecydowała się przyjąć tę rolę?

"Z fascynacją obserwuję świat, szczególnie w czasach pandemii. Z jednej strony część z nas poczuła silną potrzebę kontaktu z naturą i przedefiniowała swoje priorytety, a z drugiej - przestrzeń wirtualna chyba nigdy nie była tak oblegana, jak teraz. W czasach ograniczeń i lockdownów, wielu ludzi nawiązało w internecie nowe znajomości. Niektórym ktoś pomógł przetrwać samotność, inni być może znaleźli przyjaźń, a nawet miłość... Bo czemu nie", mówi Agnieszka Woźniak-Starak.

Pracy nad słuchowiskiem Storytel Woźniak-Starak poświęciła wiele godzin, bo tyle trwały próby i nagrania. O czym ono jest? Bohaterowie: Jantar 91 (Julia Wieniawa) i Buka 12 (Maciej Musiałowski) poznają się przez przypadek i komunikują się jedynie poprzez internetową aplikację głosową. Ona wchodzi na Randoma z nudów. On – korzysta z aplikacji, ponieważ czuje się samotny po zerwaniu z miłością swojego życia. Oddaleni od siebie o setki kilometrów, uwięzieni we własnych mieszkaniach, nawiązują niezwykłą relację. Czy to uczucie ma rację bytu?

Jak w roli aplikacji randkowej wypadła Agnieszka? Posłuchajcie! Nam bardzo się podoba!

Agnieszka Woźniak-Starak użyczyła głosu... aplikacji randkowej.

W słuchowisku zagrali też Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski.